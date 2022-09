Riejanne Markus heeft zaterdag net naast een nieuwe overwinning gegrepen in de Simac Ladies Tour. De renster van Jumbo-Visma werd tweede in de tijdrit. De leiderstrui bleef in handen van Lorena Wiebes.

De winst ging op het bijna 18 kilometer lange parcours op Limburgse grond naar Audrey Cordon-Ragot uit Frankrijk. De renster van Trek-Segafredo zette een tijd neer van 25 minuten en 15 seconden.

Markus kwam drie seconden tekort voor de etappewinst. De Australische Amanda Spratt van BikeExchange-Jayco completeerde de top drie. Ze gaf tien tellen toe op Cordon-Ragot.

Cordon-Ragot verbaasde zichzelf met haar overwinning. "Ik had een goed raceplan en ben vol gas blijven gaan en hard door de bochten", zei ze bij Ziggo Sport. "Ik ben sneller dan een van de beste tijdrijders in de wereld."

Markus was vrijdag de beste in de vierde etappe. Eerder tijdens deze editie van de Ladies Tour was er al Nederlands succes met zeges van Wiebes (twee keer) en Charlotte Kool.

Leider Wiebes moet nog één rit doorstaan

Wiebes eindigde in de tijdrit van zaterdag als vijfde (+0.21) en behield de leiding in het klassement. Ze heeft een voorsprong van zes seconden op Cordon-Ragot. Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma is op 36 tellen de nummer drie.

De Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een etappe over heuvelachtig parcours. Zowel de start als de finish is in Arnhem.