Mads Pedersen heeft vrijdag de dertiende etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Deen was tijdens een lastige aankomst de sterkste in de massasprint. Danny van Poppel kwam als vijfde over de finish.

De 26-jarige Pedersen liet de Fransman Bryan Coquard ruim achter zich in de sprint op een omhooglopende weg. De Duitser Pascal Ackermann eindigde als derde.

Voor Pedersen is het zijn tweede overwinning in een grote wielerronde dit jaar. In juli was de renner van Trek-Segafredo de sterkste in de dertiende etappe van de Tour de France. De wereldkampioen van 2019 verstevigde tevens zijn leidende positie in het puntenklassement van de Vuelta.

In de top van het algemeen klassement vonden geen verschuivingen plaats. Remco Evenepoel gaat nog altijd aan de leiding en heeft 2 minuten en 41 seconden voorsprong op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. Wilco Kelderman is op de zesde plaats de beste Nederlander in het klassement.

De Vuelta gaat zaterdag verder met een bergrit over 160,3 kilometer van Montoro naar Sierra de La Pandera. Na cols van de tweede en de derde categorie ligt de aankomst op een beklimming van de eerste categorie.

Uitslag dertiende etappe Vuelta 1. Mads Pedersen (Den)

2. Bryan Coquard (Fra)

3. Pascal Ackermann (Dui)

4. Fred Wright (GB)

5. Danny van Poppel (Ned)

6. Quentin Pacher (Fra)

7. Jesús Ezquerra (Spa)

8. Maxim Van Gils (Bel)

9. Primoz Roglic (Slv)

10. Urko Berrade (Spa)

Van den Berg maakt deel uit van vroege vlucht

De dertiende etappe van de Vuelta voerde het peloton over 168,4 heuvelachtige kilometers van Ronda naar Montilla. Onderweg lagen geen gecategoriseerde beklimmingen. De finish lag op een 700 meter lange omhooglopende weg met een gemiddelde stijging van 5 procent.

De rit werd gekleurd door een vlucht van de Nederlander Julius van den Berg en de Spanjaarden Joan Bou en Ander Okamika. Het trio pakte een voorsprong van ruim drie minuten en reed lange tijd vooruit.

Richting de finale voerde het peloton het tempo op en al snel liep de voorsprong van de vluchters terug. Op 14 kilometer van de finish werd Van den Berg als eerste ingerekend en even later zat ook het avontuur van Bou en Okamika erop.

Het peloton bleef bij elkaar tot de finale, waardoor een massasprint de beslissing moest brengen. Daarin ging Ackermann van ver aan en sloeg hij een gat met de concurrentie, maar de Duitser werd nog gepasseerd door Pedersen.