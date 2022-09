Riejanne Markus heeft vrijdag de vierde etappe in de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Nederlandse kampioene kwam solo over de finish in Landgraaf.

De 28-jarige Markus reed op 6 kilometer van de finish van de 135,2 kilometer lange etappe van en naar Landgraaf weg uit een uitgedund peloton. De renster van Jumbo-Visma pakte zo'n tien seconden voorsprong en hield uiteindelijk stand.

Lorena Wiebes won op veertien seconden van Markus de sprint om de tweede plaats. Karlijn Swinkels maakte het Nederlandse succes compleet door als derde te eindigen.

In het algemeen klassement behield Wiebes haar leidende positie. Ze heeft twintig seconden voorsprong op nummer twee Swinkels.

Markus zorgde al voor de vierde Nederlandse ritzege in deze editie van de Simac Ladies Tour. Wiebes won de eerste twee etappes en gunde donderdag de ritzege aan haar ploeggenote Charlotte Kool.

Riejanne Markus verraste het peloton in de vierde etappe. Riejanne Markus verraste het peloton in de vierde etappe. Foto: Getty Images

'We wilden Lorena echt onder druk zetten'

Voor Markus is het haar tweede overwinning dit jaar, nadat ze in juni de Nederlandse titel op de weg had veroverd. Eerder in haar carrière won ze onder meer een etappe in de Ronde van Noorwegen.

"We wilden Lorena vandaag echt onder druk zetten", zei Markus na haar ritzege. "Maar ik heb de andere ploegen soms echt moeten opjagen. Het leek erop of ze er geen belang bij hadden."

"Wij hebben er alles aan gedaan met Anna Henderson in de eerste vlucht en toen ze teruggehaald werd, ben ik zelf aangegaan. Het doel was zoveel mogelijk tijd te pakken. Daar heb ik volle bak voor gereden tot aan de streep. Nu is het zaak om in de tijdrit verder in te lopen."

De Simac Ladies Tour gaat zaterdag verder met een 17,8 kilometer lange individuele tijdrit van Windraak naar Watersley. De WorldTour-koers wordt zondag afgesloten met een etappe van en naar Arnhem.