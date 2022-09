Wilco Kelderman is er donderdag net niet in geslaagd om zijn eerste ritzege in een grote ronde te boeken. De Nederlander van BORA-hansgrohe moest in de twaalfde etappe van de Vuelta a España alleen Richard Carapaz voor zich dulden.

Kelderman zat met Carapaz mee in de kopgroep, die op zo'n 150 kilometer van de meet vorm kreeg. Het eindschot van Carapaz was de Nederlander op de slotklim te machtig. Kelderman kwam op negen seconden van Carapaz als tweede over de meet.

De ritwinst zou voor de 31-jarige Kelderman het hoogtepunt van zijn carrière zijn geweest. Zijn grootste successen blijven door het mislopen van de ritwinst in Zuid-Spanje voorlopig de Nederlandse titel tijdrijden in 2015 en de winst van het eindklassement van de Ronde van Denemarken in 2013.

Voor de 29-jarige Carapaz is het zijn eerste ritzege in de Ronde van Spanje. Hij schreef eerder drie etappes in de Giro d'Italia op zijn naam. Twee van die ritzeges waren in 2019, het jaar waarin hij het eindklassement van de Ronde van Italië won.

Remco Evenepoel kwam in de bergrit met een lengte van 192,7 kilometer ten val, maar zijn rode trui kwam niet in het gevaar. De top zes van het algemeen klassement kwam gelijktijdig over de finish, waardoor de jonge Belg de voorsprong van 2 minuten en 41 seconden behoudt op Primoz Roglic.

De Vuelta a España gaat vrijdag verder met een glooiende etappe van Ronda naar Montilla. De Ronde van Spanje eindigt op 11 september met een rit naar Madrid.