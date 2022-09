Wilco Kelderman is er donderdag net niet in geslaagd zijn eerste ritzege in een grote ronde te boeken. De Nederlander van BORA-hansgrohe moest in de twaalfde etappe van de Vuelta a España alleen Richard Carapaz voor zich dulden.

Kelderman zat met Carapaz mee in de kopgroep, die op zo'n 150 kilometer van de meet vorm kreeg. Het eindschot van Carapaz was de Nederlander op de slotklim te machtig. Kelderman kwam op negen seconden van de Ecuadoraan als tweede over de meet.

De ritwinst zou voor de 31-jarige Kelderman het hoogtepunt van zijn carrière tot nu toe zijn geweest. Zijn grootste successen blijven door het mislopen van de ritwinst in Zuid-Spanje voorlopig de Nederlandse titel tijdrijden in 2015 en de winst van het eindklassement van de Ronde van Denemarken in 2013.

Voor de 29-jarige Carapaz is het zijn eerste ritzege in de Ronde van Spanje. Hij schreef eerder drie etappes in de Giro d'Italia op zijn naam. Twee van die ritzeges waren in 2019, het jaar waarin hij het eindklassement van de Ronde van Italië won.

Remco Evenepoel kwam in de bergrit met een lengte van 192,7 kilometer ten val, maar zijn rode trui kwam niet in gevaar. De top zes van het algemeen klassement kwam gelijktijdig over de finish, waardoor de jonge Belg de voorsprong van 2 minuten en 41 seconden behoudt op Primoz Roglic.

De Vuelta a España gaat vrijdag verder met een glooiende etappe van Ronda naar Montilla. De Ronde van Spanje eindigt op 11 september met een rit naar Madrid.

Uitslag twaalfde Vuelta-etappe: 1. Richard Carapaz 4.38.26

2. Wilco Kelderman +0.09

3. Marc Soler +0.24

4. Jan Polanc +0.26

5. Marco Brenner +0.34

6. Élie Gesbert +0.56

7. Jay Vine +1.12

8. Carl Fredrik Hagen +1.23

9. James Shaw +3.04

10. Matteo Fabbro +3.17

Richard Carapaz boekte zijn eerste ritzege in Spanje. Foto: Getty Images

Opnieuw grijpt Nederlander net naast ritwinst

Nog voor de start van de twaalfde etappe kwam er nieuws vanuit het peloton: Boy van Poppel moest de koers verlaten vanwege een coronabesmetting. Zijn laatste actie in deze editie van de Vuelta was in de elfde etappe, waarin hij tweede werd.

In de rit van Salobreña naar Peñas Blancas ontstond vrij snel een kopgroep van 32 renners, waaronder Mike Teunissen en Kelderman. De vlucht van de dag kreeg de ruimte, mede omdat Kelderman met een 21e plek de best geklasseerde renner van de kopgroep was.

Het peloton deed het rustig aan en zelfs een val van Evenepoel leidde niet tot paniek. De Belgische leider van het klassement lag met een gescheurde broek op het asfalt, maar liet zich rustig behandelen en kwam met behulp van zijn ploegmaten terug in het peloton.

Door het koersverloop kreeg Kelderman met de minuut meer zicht op een grote sprong in het algemeen klassement. De Nederlander won meer dan zeven minuten ten opzichte van de klassementsmannen en sprong naar plek zes in het algemeen klassement.

Een ritzege zat er niet in voor Kelderman, die moest lossen na een overtuigend slot van Carapaz. Daardoor greep Kelderman - net als Van Poppel een dag eerder - net naast een Nederlandse ritzege.