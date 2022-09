Charlotte Kool heeft donderdag de derde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De sprintaantrekker van klassementsleider Lorena Wiebes bij Team DSM werd door haar kopvrouw naar de overwinning gegidst.

Wiebes had zelf de eerste twee ritten in de Nederlandse wielerronde gewonnen en gunde het succes ditmaal aan haar ploegmaat. In de straten van Gennep, start- en finishplaats van de ruim 139 kilometer lange etappe, trok Wiebes zelf de sprint aan en kwam ze juichend na Kool als tweede over de meet. De Australische Georgia Baker eindigde als derde.

Voor de 23-jarige Kool betekent het de vierde profzege en de grootste overwinning uit haar loopbaan. De Blaricumse had tot dusver een rit in de Baloise Ladies Tour, de GP International d'Isbergues - Pas de Calais Féminin en 3rd GP Eco-Struct op haar erelijst staan.

In het algemeen klassement behoudt Wiebes wel de leiding. Kool is geklommen naar de tweede plek met zeventien seconden achterstand op haar ploegmaat. Landgenote Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma bekleedt op achttien tellen achterstand de derde positie.

De Simac Ladies Tour, die voorheen door het leven ging als Holland Ladies Tour en sindsdien verschillende namen heeft gehad, duurt nog tot en met zondag. Vrijdag staat een heuvelrit in en rond Landgraaf op het programma.