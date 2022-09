Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn de kopvrouwen van Nederland in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Australië. Ellen van Dijk, die over 2,5 week ook meedoet in de wegrace, hoopt haar wereldtitel op de tijdrit te prolongeren.

Ook Demi Vollering zit in de selectie voor de wegwedstrijd, maar zij wordt niet als kopvrouw gezien. 'Speerpunten' Van Vleuten en Vos worden in hun jacht op de wereldtitel, naast Van Dijk en Vollering, gesteund door Floortje Mackaij, Riejanne Markus en Shirin van Anrooij.

"Annemiek heeft op zowel klim- als lastige klassiekerparcoursen getoond voor de winst te kunnen gaan. Met Marianne Vos hebben we een troef voor de finale waarin de punchers meer naar voren kunnen komen", aldus bondscoach Loes Gunnewijk.

In haar selectie is geen plek voor Lorena Wiebes. De renster van Team DSM boekte dit jaar legio overwinningen, waaronder twee etappes in de Tour de France Femmes. Wiebes sprak deze week nog uit dat ze zelf graag zou meedoen aan de WK. Maar Gunnewijk vindt het parcours met 2.600 hoogtemeters te zwaar voor de echte sprinters.

Ook in de tijdrit liggen er kansen voor Nederland op goud. De 35-jarige Van Dijk, tweevoudig wereldkampioen, verdedigt haar titel van vorig jaar. Ook olympisch kampioen Van Vleuten en Van Anrooij doen mee aan de race tegen de klok.

De wereldkampioenschappen wielrennen worden gehouden in het Australische Wollongong. De tijdritten staan 18 september op het programma en de wegraces worden op de 24e (vrouwen) en 25e (mannen) afgewerkt.