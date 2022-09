Boy van Poppel heeft de Vuelta a España donderdag verlaten vanwege een positieve coronatest. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is niet van start gegaan in de twaalfde etappe. Ook de Colombiaanse klimmer Santiago Buitrago van Bahrain Victorious is getroffen door het virus.

Het coronavirus eist een steeds prominentere rol op in deze Vuelta. Door de positieve tests van Van Poppel en Buitrago staat de teller al op 23 coronagevallen. In totaal zijn deze Spaanse wielerronde 33 renners uitgevallen, want ook de Australiër Callum Scotson van Team BikeExchange (ziek, geen corona) is niet van start gegaan. De 34-jarige Van Poppel is na Daan Hoole en Wout Poels de derde Nederlander die de Vuelta verlaat vanwege corona.

Van Poppel vertoont geen symptomen, meldt zijn ploeg. Hij noteerde woensdag met een tiende plek in de eindsprint zijn beste klassering in deze Vuelta. Van Poppels jongere broer Danny, die uitkomt voor BORA-hansgrohe, kwam in diezelfde rit als tweede over de meet.

De laatste dagen worden meer renners van naam en faam positief getest in de Vuelta. Dinsdag moest tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett er de brui aan geven en woensdag ging er een streep door de klassementsambities van Simon Yates en Pavel Sivakov. Met de 22-jarige Buitrago, die dit jaar een etappe in de Giro won, verdwijnt een klimtalent uit de Ronde van Spanje.

Het Vuelta-peloton is donderdagmiddag zonder Van Poppel en Buitrago vertrokken voor de twaalfde etappe. Rodetruidrager Remco Evenepoel verdedigt in het klassement een voorsprong van 2.41 minuut op naaste belager Primoz Roglic. De rit belooft spektakel, want er wordt gefinisht op de Puerto de las Peñas Blancas van de eerste categorie.