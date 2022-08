Danny van Poppel heeft woensdag net naast zijn tweede ritzege in een grote ronde gegrepen. In de elfde etappe van de Vuelta a España eindigde hij als tweede achter de Australiër Kaden Groves.

In de massasprint van de rit over ruim 191 kilometer van ElPozo Alientación naar Cabo de Gata kreeg Van Poppel niet de ruimte om vrijuit te sprinten, maar toch was hij nog dicht bij de ritwinst. Hij kwam net tekort om Groves van zijn eerste dagsucces in een grote ronde af te houden.

Voor Van Poppel zou een etappezege zijn tweede succes in de Ronde van Spanje zijn geweest. Hij won in 2015 al eens de twaalfde etappe van de Vuelta. Zijn broer Boy van Poppel eindigde woensdag op de tiende plek eveneens in de top tien.

Tijdens de niet al te enerverende etappe raakte rodetruidrager Remco Evenepoel zijn luxeknecht Julian Alaphilippe kwijt. De wereldkampioen op de weg kwam na zo'n 130 kilometer ten val en greep direct naar zijn schouder. Eerder verloor Evenepoel ook al de met corona besmette Pieter Serry.

Verder had Evenepoel weinig problemen in de vlakke etappe. De Belg behoudt zijn comfortabele voorsprong in het algemeen klassement. Hij heeft een marge van 2.41 minuten op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en 3.03 minuten op Enric Mas.

De Vuelta gaat donderdag verder met een bergrit van 192,7 kilometer langs de Spaanse zuidkust. De rit heeft een slotklim van 19 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent.

Julian Alaphilippe kwam hard ten val en moest de koers verlaten. Julian Alaphilippe kwam hard ten val en moest de koers verlaten. Foto: ANP

Yates en Sivakov moeten ronde verlaten

De elfde etappe, die in een week met vooral heuvel- en bergritten een van de weinige kansen voor sprinters was, ging met slechts 151 renners van start. Onder anderen Simon Yates en Pavel Sivakov, de nummers vijf en negen van het algemeen klassement, konden vanwege een coronabesmetting niet meer opstappen.

Het tempo was vanaf de start in ElPozo Alimentación niet heel hoog, waardoor een drietal vrij eenvoudig weg kon rijden. Tot de vluchters behoorde Jetse Bol, die aan de kop gezelschap kreeg van de Tsjech Vojtech Repa en de Spanjaard Joan Bou.

Het drietal kreeg nooit meer dan drie minuten op het peloton, dat de koers voor de sprintersploegen controleerde. Er leek niets aan de hand voor Evenepoel, tot ploegmaat Alaphilippe op iets meer dan 60 kilometer van de meet onderuitging en moest opgeven.

Met nog 50 kilometer te gaan probeerde Bol het nog eenmaal alleen. Zijn poging strandde op 26 kilometer van de meet, waarna een massasprint onvermijdelijk was. Daarin was Groves de snelste, gevolgd door Van Poppel en Belgisch kampioen Tim Merlier.