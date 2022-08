Julian Alaphilippe heeft de Vuelta a España woensdag moeten verlaten. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl ging in de elfde etappe hard onderuit en ondervond te veel last van de val om verder te gaan.

De dertigjarige Alaphilippe gleed op 64 kilometer van de finish over het asfalt en moest direct na zijn val opgeven. De Fransman greep naar zijn schouder en werd met een mitella de ziekenwagen in geholpen.

De opgave betekent voor Alaphillipe opnieuw een tegenvaller in het huidige seizoen. In april kwam de wereldkampioen ten val in Luik-Bastenaken-Luik, waarna hij niet werd geselecteerd voor de Tour de France. In juli moest hij de Ronde van Wallonië verlaten vanwege een coronabesmetting.

Het is nog onduidelijk of Alaphillipe in september op Australische bodem zijn wereldtitel op de weg kan verdedigen. Hij won de laatste twee edities van de WK op de weg.

Door de opgave van Alaphillipe heeft rodetruidrager Remco Evenepoel nog vijf ploegmaten over in de Ronde van Spanje. Eerder moest Pieter Serry de ronde verlaten vanwege een coronabesmetting.

De elfde etappe van ElPozo Alimentación naar Cabo de Gata is nog bezig. Evenepoel heeft in het algemeen klassement een comfortabele voorsprong op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic (+2.41) en Enric Mas (+3.03). De Vuelta duurt tot en met 11 september.