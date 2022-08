Lorena Wiebes heeft woensdag in Ede haar twintigste zege van dit seizoen geboekt. De Nederlandse was in de tweede etappe van de Simac Ladies Tour veruit de beste in de sprint en behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De 23-jarige Wiebes had in de straten van Ede maar liefst twee lengtes voorsprong op de Italiaanse Laura Tomasi (tweede) en haar landgenote Lonneke Uneken (derde). In de 117,8 kilometer lange rit was onder anderen Lieke Nooijen ontsnapt, maar zij werd tijdig bijgehaald.

Door haar overwinning blijft Wiebes ongeslagen in deze editie van de Ladies Tour. Dinsdag was ze in de openingsetappe in Lelystad ook al ruimschoots de beste in de massasprint. De leidster heeft in het algemeen klassement een voorsprong van vijftien seconden op nummer twee Karlijn Swinkels.

Met twintig overwinningen is Wiebes bezig aan haar beste seizoen ooit. Eerder deze maand veroverde ze ook de Europese titel op de weg en eerder dit jaar won ze onder meer twee etappes in de Tour de France Femmes.

Haar oude persoonlijk record stond op vijftien zeges (2019). Met dat aantal is ze dit jaar veruit de succesvolste renster van het peloton.

De Simac Ladies Tour gaat donderdag verder met een etappe over 139,1 kilometer met de start en finish in Gennep. De koers duurt nog tot en met zondag. Dan volgt er een heuvelachtige rit van 150 kilometer rondom de Posbank bij Arnhem.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de winnende sprint van Lorena Wiebes te bekijken