Simon Yates gaat woensdag niet van start in de elfde etappe van de Vuelta a España. De kopman van Team-BikeExchange-Jayco is positief getest op corona. Ook Pavel Sivakov, de nummer negen van het algemeen klassement, moet afhaken door een coronabesmetting.

De dertigjarige Yates kampte in de nacht van dinsdag op woensdag met milde symptomen, waarna hij 's ochtends positief testte.

Yates bezette na tien ritten de vijfde plaats in het algemeen klassement, op vier minuten en vijftig seconden van leider Remco Evenepoel. Zijn achterstand op nummer drie Enric Mas bedroeg minder dan twee minuten.

Eerder dit jaar staakte Yates ook al in de Giro d'Italia de strijd, toen vanwege een blessure. De Brit won in die etappewedstrijd twee ritten. Yates schreef de Vuelta a España in 2018 op zijn naam door Mas en Miguel Ángel López voor te blijven.

Ook Sivakov stapt niet meer op in de Vuelta door een coronabesmetting. De Fransman heeft geen symptomen en voelt zich goed, maar mag toch niet meer deelnemen. Sivakov werd dinsdag nog vijfde in de tijdrit en klom daardoor de top tien van het algemeen klassement binnen.

De elfde etappe van de Ronde van Spanje eindigt woensdag in Cabo de Gata en gaat over een vlak parcours. Komend weekeinde wordt het hooggebergte weer aangedaan.