Remco Evenepoel was na afloop van zijn overwinning in de individuele tijdrit in de Vuelta a España behoorlijk verrast door de grote verschillen met de concurrentie. De Belg was oppermachtig in de tiende etappe en legt de focus nu op de eindzege in de Spaanse wielerronde.

"Dat is echt een grote verrassing voor me", zei Evenepoel over zijn voorsprong op nummer twee Primoz Roglic in de tijdrit. "Mijn benen deden zo veel pijn aan het einde van de tijdrit. Dat was nog heel zwaar. Maar het is mooi om deze tijdrit in de rode trui te winnen. Dat geeft een geweldig gevoel."

De 22-jarige Evenepoel declasseerde de concurrentie in de 30,9 kilometer lange tijdrit van Elche naar Alicante. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl liet Roglic maar liefst 48 seconden achter zich, terwijl zijn teamgenoot Rémi Cavagna op precies een minuut derde werd.

Evenepoel was blij met de snelle tijd van Cavagna. "Mijn ploeggenoot Rémi Cavagna deed het heel goed. Het was perfect dat hij een goede tijdrit reed, want zo wist ik de tijden van de anderen. Ik zag al dat iedereen in het tweede deel langzamer ging, vergeleken met hem."

Voor Evenepoel betekende het zijn eerste ritzege in een grote ronde. "Ik ben zo blij met deze ritzege. Dit is een droom die is uitgekomen", zei de Belg, die in het algemeen klassement nu 2 minuten en 41 seconden voorsprong heeft op nummer twee Roglic. "Nu ga ik strijden om de Vuelta te winnen."

Remco Evenepoel declasseerde de concurrentie in de tijdrit. Foto: AFP

Roglic: 'Remco is van een ander niveau op dit moment'

Roglic kan prima leven met zijn tweede plaats in de tijdrit. "Ik ben hier blij mee. Ik ben trots op mijn tijdrit en vind dit een mooi resultaat", liet de kopman van Jumbo-Visma weten. "De felicitaties gaan naar Remco. Hij is van een ander niveau op dit moment"

De Sloveen schreef de Vuelta de afgelopen drie jaar op zijn naam en weet dus hoe zwaar het is om een grote ronde te winnen. "Hij gaat ook ooit eens verliezen", zei hij over Evenepoel. "Maar als je hier niet bent, kun je hem niet verslaan. Remco vliegt op dit moment."

Ondanks zijn ruime achterstand op Evenepoel in het klassement geeft Roglic de moed nog niet op. "We zullen zien of ik nog iets kan laten zien. Het duurt nog lang."

De Vuelta gaat woensdag verder met een 191,2 kilometer lange heuvelrit van ElPozo Alimentación naar Cabo de Gata. Onderweg liggen geen gecategoriseerde beklimmingen.