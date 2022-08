Remco Evenepoel heeft dinsdag op indrukwekkende wijze de individuele tijdrit in de Vuelta a España gewonnen. De Belg declasseerde de concurrentie in de tiende etappe en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Evenepoel legde de 30,9 kilometer lange tijdrit van Elche naar Alicante af in 33 minuten en 18 seconden. Hij hield Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic maar liefst 48 seconden achter zich. De Fransman Rémi Cavagna werd op precies een minuut derde.

In het algemeen klassement heeft de 22-jarige Evenepoel nu 2 minuten en 41 seconden voorsprong op Roglic, die de tweede plaats overnam van Enric Mas. De Spanjaard, die tiende werd in de tijdrit, staat derde en heeft 3 minuten en 3 seconden achterstand.

Dylan van Baarle was op de 21e plek de beste Nederlander in de tijdrit. Thymen Arensman kwam niet verder dan de 32e plaats en gaf bijna drie minuten toe op Evenepoel. De kopman van DSM, die bevangen door de hitte een tijdje op de grond lag na zijn finish, staat in het klassement nu twaalfde op bijna negen minuten.

Voor Evenepoel is het zijn eerste etappezege in een grote wielerronde. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl doet voor het eerst mee aan de Vuelta en maakte in de Giro d'Italia van vorig jaar zijn debuut in een grote ronde.

De Vuelta gaat woensdag verder met een 191,2 kilometer lange heuvelrit van ElPozo Alimentación naar Cabo de Gata. Onderweg liggen geen gecategoriseerde beklimmingen.

Uitslag tiende etappe Vuelta 1. Remco Evenepoel (Bel) 33.18

2. Primoz Roglic (Slv) +0.48

3. Rémi Cavagna (Fra) +1.00

4. Carlos Rodríguez (Spa) +1.22

5. Pavel Sivakov (Fra) +1.27

6. Lawson Craddock (VS) +1.37

7. Simon Yates (GB) +1.42

8. Tao Geoghegan Hart (GB) +1.46

9. Miguel Ángel López (Col) +1.47

10. Enric Mas (Spa) +1.51

Tweevoudig ritwinnaar Bennett niet meer van start

Voorafgaand aan de tijdrit werd bekend dat Sam Bennett niet meer van start ging. De Ier, die in Nederland naar twee ritzeges sprintte, kreeg dinsdag te horen dat hij positief is getest op het coronavirus.

Cavagna stond wel aan de start en zette als eerste een snelle tijd neer. De tijdritspecialist van Quick-Step Alpha Vinyl zat lang in de hotseat. Daar kwam pas verandering in toen de top drie van het klassement over de finish kwam.

Roglic was onderweg nog net iets langzamer dan Cavagna. De drievoudig Vuelta-winnaar reed een sterk laatste gedeelte en dook uiteindelijk twaalf seconden onder de tijd van de Fransman.

Ondertussen was Evenepoel op weg naar een indrukwekkende tijd. Hij was bij de twee tussenpunten respectievelijk 11 en 26 seconden sneller dan Cavagna en boekte met groot machtsvertoon zijn eerste ritzege in een grote ronde.