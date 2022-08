Ierland heeft besloten de WK wielrennen van komende maand in Australië over te slaan. De Ierse wielerbond ziet vanwege de hoge reiskosten af van deelname. Het is de eerste keer sinds 1976 dat Ierland ontbreekt bij de wereldkampioenschappen.

Naast de hoge kosten ziet de Ierse bond weinig kansen op sportief succes. Het parcours lijkt niet geschikt voor topsprinters als Sam Bennett, die tijdens de Vuelta twee ritzeges boekte op Nederlandse bodem.

Namens Nederland blijft Europees kampioen Fabio Jakobsen ook thuis vanwege het ongunstige parcours. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout hoopt vooralsnog dat Mathieu van der Poel als kopman naar Australië afreist.

Denemarken gaat zonder Tour-winnaar Jonas Vingegaard en Mads Pedersen, de wereldkampioen van 2019, naar Australië. Jumbo-Visma-renner Vingegaard meldde zich eerder al af. Pedersen zag de lange reis niet zitten.

In totaal starten er acht Denen in de wegwedstrijd, waaronder Jakob Fuglsang, Søren Kragh Andersen, Michael Mørkøv en Magnus Cort.

Remco Evenepoel is momenteel de rodetruidrager in de Vuelta. Remco Evenepoel is momenteel de rodetruidrager in de Vuelta. Foto: Getty Images

Evenepoel rijdt tijdrit en wegwedstrijd op WK

De Belg Remco Evenepoel komt wél in actie in Australië en rijdt zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. De huidige leider in de Vuelta a España deelt het kopmanschap met Wout van Aert, die de tijdrit in Wollongong overslaat. Yves Lampaert is de tweede Belg in de race tegen de klok.

De 22-jarige Evenepoel pakte vorig jaar bij de WK in eigen land brons op de tijdrit, achter de Italiaanse winnaar Filippo Ganna en landgenoot Van Aert.

Lampaert, Stan Dewulf, Quinten Hermans, Pieter Serry, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck moeten Evenepoel en Van Aert tijdens de wegwedstrijd zo goed mogelijk helpen in de strijd om de regenboogtrui.

De WK wielrennen is van 18 tot en met 25 september. De tijdrit staat voor zondag 18 september op het programma en gaat over 34,2 kilometer. De wegwedstrijd (266,9 kilometer) wordt op zondag 25 september verreden.