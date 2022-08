Edoardo Affini van Jumbo-Visma gaat dinsdag niet meer van start in de Vuelta a España. De Italiaanse knecht van kopman Primoz Roglic moet net als teamgenoot Sepp Kuss afhaken vanwege ziekte.

De 26-jarige Affini is volgens de Nederlandse wielerploeg ziek geworden en gaat daarom na de rustdag niet meer van start in de individuele tijdrit van dinsdag. Zondag haakte de Amerikaan Kuss al af vanwege ziekte.

Affini droeg deze Ronde van Spanje één etappe de rode trui. Na Robert Gesink en Mike Teunissen mocht de Italiaan vorige week dinsdag in de leiderstrui rijden. Na deze etappe nam zijn kopman Roglic de leiding in het klassement over.

Roglic won de Vuelta de afgelopen drie jaar. De Sloveen staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement, op bijna twee minuten van Remco Evenepoel. De Belg wil zijn leidende positie in het klassement dinsdag verstevigen in de bijna 31 kilometer lange tijdrit van Elche naar Alicante.