Remco Evenepoel was in de eerste negen dagen zonder twijfel de beste renner in de Vuelta a España. De 22-jarige Belg heeft een mooie voorsprong in het algemeen klassement, maar blijft ondanks de hype in eigen land voorzichtig over zijn kansen op de eindzege.

Aan het begin van het digitale persmoment op de rustdag krijgt Evenepoel via een dj van de Vlaamse radiozender Studio Brussel een videoboodschap van Zwangere Guy. De Belgische rapper roept de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl op om de rode leiderstrui over twee weken toch vooral mee naar huis te nemen.

België snakt naar een opvolger van Freddy Maertens (in 1977 de laatste Belgische winnaar van de Vuelta) en Johan De Muynck (in de Giro d'Italia van 1978 de laatste Belgische winnaar van een grote ronde). Door de ijzersterke eerste negen ritten van Evenepoel in de Ronde van Spanje groeit de hoop bij onze zuiderburen, maar de hoofdpersoon zelf blijft rustig. "Ik lees de Belgische kranten en nieuwssites niet", zegt hij met een glimlach. "Dus ik weet niet goed wat daar allemaal gebeurt."

Evenepoel heeft in het klassement een mooie voorsprong van 1.12 minuten op de nummer twee Enric Mas opgebouwd. Drievoudig Vuelta-winnaar Primoz Roglic volgt al op bijna twee minuten.

Desondanks blijft het toptalent voorlopig bij het doel dat hij voor de Ronde van Spanje formuleerde: een toptienplek in het eindklassement en een ritzege. "Ik zie geen reden om dat nu te veranderen. Dit is pas mijn eerste echte grote ronde. Ja, ik heb vorig jaar de Giro gereden, maar de renner die ik toen was, is niet te vergelijken met de renner die ik nu ben."

Remco Evenepoel maakte indruk op de cols in het noorden van Spanje. Remco Evenepoel maakte indruk op de cols in het noorden van Spanje. Foto: Getty Images

Trainingen op steile cols hebben gewerkt

Evenepoel maakte in de Ronde van Italië van 2021 zijn rentree na een zware val in de Ronde van Lombardije negen maanden eerder. Voor deze Vuelta kon hij zich maandenlang optimaal voorbereiden en dat betaalt zich voorlopig uit.

Op de steile en onregelmatige heuvels en bergen in het noorden van Spanje was de Belg afgelopen week de beste klimmer van de Vuelta, terwijl dat soort cols de afgelopen jaren vaak zijn achilleshiel waren. "Goed rijden op steile klimmen gaat niet vanzelf. Daar moet je hard aan werken. Dat heb ik gedaan voor deze Vuelta, hoewel ik mijn trainer soms haatte als ik weer een dag met allemaal steile cols had. Maar het heeft gewerkt."

Evenepoel benadrukt dat zijn ploeggenoten ook een grote rol hebben gespeeld in zijn succes in de eerste bergritten van deze Ronde van Spanje. Quick-Step Alpha Vinyl is al jaren een van de succesvolste teams in het wielerpeloton, maar de Belgische formatie is vooral gebouwd voor de klassiekers en dagsucces in grote rondes.

"Dit is iets nieuws voor ons", zegt Evenepoel over zijn klassementsambities. "Maar als je ziet wat we afgelopen week hebben gedaan, dan is dat heel bijzonder. Als we zo doorgaan, laten we zien dat we ook een team zijn dat bergop in de grote rondes erg sterk is."

De renners blijven in de laatste twee weken voornamelijk in de zuidelijke helft van Spanje. De renners blijven in de laatste twee weken voornamelijk in de zuidelijke helft van Spanje. Foto: Bart-Jan Dekker

Evenepoel hoopt dat droom uitkomt in tijdrit

Evenepoel moet het dinsdag alleen doen, want in de tiende etappe staat de enige individuele tijdrit van deze Ronde van Spanje op het programma. De vlakke rit tegen de klok gaat over 30,9 kilometer van Elche naar Alicante.

Evenepoel krijgt in het zuiden van Spanje een grote kans om zijn voorsprong te vergroten. De rodetruidrager reed dit jaar vijf individuele tijdritten. Hij won er drie (in de Ronde van de Algarve, de Ronde van Zwitserland en bij het Belgisch kampioenschap) en eindigde twee keer als tweede (in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Baskenland).

"Ik ken het parcours goed, want ik heb het vaak gereden tijdens mijn trainingen", zegt Evenepoel. "Ik kijk ontzettend uit naar deze etappe. Het is heel speciaal om al een paar dagen de leiderstrui te dragen en met de beste klimmers te strijden. Maar ik droom toch vooral van een ritzege in een grote ronde. En ik hoop dat die droom morgen uitkomt."