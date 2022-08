Jumbo-Visma heeft de selectie voor volgend seizoen versterkt met Jan Tratnik, Attila Valter en Thomas Gloag. Tratnik tekent een tweejarig contract, terwijl Valter en Gloag zich voor drie jaar aan de Nederlandse ploeg verbinden.

De 32-jarige Tratnik is de bekendste naam. De Sloveen won in 2020 een etappe in de Giro d'Italia en werd dit jaar voor de vierde keer nationaal kampioen tijdrijden. Hij reed de afgelopen jaren voor Bahrain Victorious.

"We zijn heel blij met de komst van Jan", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Jumbo-Visma heeft de ambitie om een heel seizoen lang mee te doen om de winst in de grootste wedstrijden. Jan is als persoonlijkheid en als renner van grote waarde om die ambities te realiseren."

De 24-jarige Valter is de Hongaars kampioen op de weg. Hij krijgt de tijd om zich verder te ontwikkelen. "We volgen Attila al enkele jaren. Zowel in wedstrijden als in verschillende testen hebben we gezien dat hij een groot potentieel heeft. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken en hem verder te laten groeien."

De pas twintigjarige Brit Gloag sluit eerst aan bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij won dit jaar een etappe in de Tour de l'Avenir.

Jumbo-Visma, dat dit jaar het grootste succes sinds het bestaan van de ploeg boekte door met Jonas Vingegaard de Tour de France te winnen, versterkte zich voor volgend seizoen ook al met onder anderen Wilco Kelderman en Dylan van Baarle.