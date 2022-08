Thymen Arensman leek zondag na de finish van de negende etappe in de Vuelta a España behoorlijk geïrriteerd. De Nederlander maakte deel uit van een vroege kopgroep, maar liet zich bij een ruime voorsprong opeens terugzakken naar het peloton.

"We hebben samen besloten dat ik me liet terugzakken", zei Arensman na afloop van de etappe in gesprek met Eurosport. Vervolgens gaf de renner van Team DSM nog driemaal hetzelfde antwoord toen hem werd gevraagd waarom hij de kopgroep liet gaan.

"Dat hebben we samen besloten, als team", benadrukte Arensman meerdere malen. "Waarom? Omdat we dachten dat dat beter was." Verder wilde hij niets kwijt over het besluit om zich te laten terugzakken naar het peloton.

Arensman ging in de 171,4 kilometer lange rit van Villaviciosa naar Les Praeres de Nava vlak voor de eerste beklimming op avontuur met negen andere renners, onder wie Dylan van Baarle. Toen de voorsprong zo'n 2.30 minuten was, besloot de 22-jarige renner zijn medevluchters te laten gaan.

Voor aanvang van de rit stond Arensman in het algemeen klassement elfde op 3.18 minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel. Uiteindelijk kwam hij op iets meer dan vier minuten van ritwinnaar Louis Meintjes als 22e over de finish. In het klassement blijft de Gelderlander elfde, al heeft hij nu bijna zes minuten achterstand op Evenepoel.

90 Bekijk hier hoe leider Evenepoel in de Vuelta wegrijdt bij Roglic

'Ik ging over mijn limiet en kraakte mentaal'

"Het is erg teleurstellend dat ik vlak voor de slotklim achter een val zat met renners van INEOS Grenadiers", liet Arensman weten. "Ik heb daar veel energie verspeeld om terug te komen. Daarbij ging ik over mijn limiet."

"Daardoor kraakte ik mentaal, ook door de hitte. Het was ook zo steil. Ik kraakte eigenlijk meer mentaal dan fysiek. Nu hebben we eerst de rustdag, dan de individuele tijdrit en daarna zien we wel."

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. Een dag later gaat de Spaanse wielerronde verder met een 30,9 kilometer lange individuele tijdrit van Elche naar Alicante.