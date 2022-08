Remco Evenepoel heeft in de negende etappe van de Vuelta a España zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd. De ontketende Belg was op een zware slotklim veruit de sterkste van de klassementsrenners. Vluchter Louis Meintjes soleerde naar de ritzege.

Evenepoel sprong op de slotklim weg uit de favorietengroep en kwam op ruim anderhalve minuut van Meintjes als vierde over de finish. De Belg pakte bijna een minuut op Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en Enric Mas. Van de klassementsrenners kon de pas negentienjarige Juan Ayuso de schade nog het meest beperken.

Meintjes bleef als laatste over van een vluchtersgroep, waarvan ook Dylan van Baarle deel uitmaakte. De Zuid-Afrikaan liet op de slotklim zijn laatste medevluchters achter en hield de Italianen Samuele Battistella en Edoardo Zambanini ruim een minuut achter zich. Voor Meintjes betekende het zijn eerste ritzege in een grote wielerronde.

In het algemeen klassement heeft de 22-jarige Evenepoel nu één minuut en twaalf seconden voorsprong op nummer twee Mas. Roglic bezet op bijna twee minuten de derde plaats.

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. De Spaanse wielerronde gaat dinsdag verder met een 30,9 kilometer lange individuele tijdrit van Elche naar Alicante.

Arensman laat zich terugzakken uit kopgroep

De negende etappe van de Vuelta voerde het peloton over 171,4 kilometer van Villaviciosa naar Les Praeres de Nava, een beklimming van de eerste categorie. Onderweg moesten de renners nog vier cols, waaronder een van de eerste categorie, bedwingen.

Zonder de met corona besmette Wout Poels en de zieke Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss ging het peloton van start en al snel vormde zich een kopgroep van vier renners, onder wie Jetse Bol. Even later sloten nog vier renners aan, maar nog voor de voet van de eerste klim zat het avontuur van de vluchters erop.

Vlak voor de voet van die Alto del Torno, een col van de tweede categorie, ontstond een nieuwe kopgroep van tien renners. Tot dit gezelschap behoorden Thymen Arensman, de nummer elf van het klassement, en Dylan van Baarle. Toen de vluchters 2.30 minuten voorsprong hadden, besloot Arensman zich echter te laten terugzakken.

Ontketende Evenepoel slaat toe op slotklim

Van Baarle bleef wel in de kopgroep en pakte samen met onder anderen Meintjes en Samuele Battistella ruim vijf minuten voorsprong. Zij bleven lang bij elkaar, maar in aanloop naar de slotklim viel de kopgroep uit elkaar.

Op de 3,8 kilometer lange en steile slotklim (gemiddelde stijging van 13 procent) bleven Meintjes en Battistella vooraan over en zij hadden op dat moment nog een voorsprong van twee minuten op de favorietengroep. De Zuid-Afrikaan sprong in de finale weg bij de Italiaan en reed zo naar de mooiste zege uit zijn carrière.

De favorietengroep dunde op de slotklim snel uit en daaruit sprong Evenepoel vervolgens weg bij Roglic, Mas en Ayuso. De Belg slaagde er niet meer in om de laatst overgebleven vluchters in te rekenen, maar pakte wel flink wat tijd op zijn concurrenten in het klassement.