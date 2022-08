Wout van Aert heeft zondag de Bretagne Classic-Ouest France op zijn naam geschreven. De Jumbo-Visma-renner was in de Franse WorldTour-koers de sterkste in de sprint van een grote groep. In de Ronde van Duitsland ging Adam Yates met de eindzege aan de haal.

De 27-jarige Van Aert bleef na 254,8 kilometer van en naar Plouay de Fransman Axel Laurance en de Deen Alexander Kamp voor in de sprint. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor Van Aert was het de eerste overwinning sinds zijn succes in de Tour de France. In de Franse wielerronde boekte de Belg drie ritzeges en veroverde hij de groene trui.

Ook Tadej Pogacar stond aan de start in Bretagne, maar hij kon zich niet mengen in de strijd om de overwinning. De Sloveen kwam ruim drie minuten na Van Aert over de finish.

Adam Yates (midden) pakte de eindzege in Duitsland. Adam Yates (midden) pakte de eindzege in Duitsland. Foto: Getty Images

Yates houdt stand in Ronde van Duitsland

In de Ronde van Duitsland hield Yates stand in de slotrit over 186,6 kilometer van Schiltach naar Stuttgart. De Brit eindigde als vijfde in de sprint van een groep van elf renners en behield zo zijn leidende positie in het algemeen klassement.

De laatste etappe werd gewonnen door Pello Bilbao. De Spanjaard bleef de Portugees Ruben Guerreiro en de Duitser Georg Zimmermann voor. Gijs Leemreize was op de twaalfde plek de beste Nederlander in de daguitslag.

In het eindklassement hield Yates, die zaterdag een dubbelslag sloeg, Bilbao 22 seconden achter zich. De dertigjarige renner van INEOS Grenadiers boekte in Duitsland zijn eerste zeges sinds maart vorig jaar.