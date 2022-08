Wout Poels gaat zondag niet van start in de negende etappe van de Vuelta a España. De 34-jarige Nederlander is positief getest op het coronavirus.

Zijn ploeg Bahrain Victorious meldt zondagochtend dat Poels milde symptomen heeft. Alle andere renners en stafleden zijn negatief getest op het coronavirus.

Poels bezette de 28e plek in het algemeen klassement, op ruim acht minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel. Bahrain Victorious zit nu nog met zeven renners in koers, onder wie kopman Mikel Landa.

Het was de achtste keer dat Poels meedeed aan de Vuelta en de twintigste keer dat hij aan de start stond van een grote ronde. De Limburger eindigde in 2017 en 2020 als zesde in de Vuelta. Dit jaar deed Poels ook mee aan de Giro d'Italia.

Poels is niet de eerste Nederlander die de Vuelta moet verlaten door een coronabesmetting. Trek-Segafredo-renner Daan Hoole, die debuteerde in een grote ronde, testte in de aanloop naar de vijfde etappe positief.

De Ronde van Spanje gaat zondag verder met een bergetappe van 171,4 kilometer. Het peloton vertrekt uit Villaviciosa en komt na in totaal vier beklimmingen aan in Les Praeres, met aankomst bergop.