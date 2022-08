Remco Evenepoel is er blij mee dat hij zich zaterdag van voren liet zien in de zware Vuelta a España-rit en vindt dat ook zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl zich bewezen heeft. De Belg finishte net voor concurrenten Enric Mas en Primoz Roglic en start ook zondag in een opnieuw zware bergrit in de rode leiderstrui.

"Ik heb er alles aan gedaan om geen tijd te verliezen. En dat is gelukt. Als het kon, wilde ik ook nog voor de ritzege gaan, maar het belangrijkste was de tijd", vertelde Evenepoel, die op 1.20 minuut van ritwinnaar Jay Vine als vijfde de streep passeerde.

De 22-jarige Belg loofde zijn ploeggenoten. "Vooraf waren er twijfels bij de buitenwereld. We zouden enkel een ploeg voor de klassiekers zijn, maar vandaag bewijzen we veel buitenstaanders hun ongelijk", zei hij.

"Ik heb vandaag op veel renners tijd gewonnen. Alleen mijn twee belangrijkste concurrenten, Mas en Roglic, zaten in mijn wiel. In mijn ogen was dit de lastigste aankomst van de hele Vuelta en dit is een heel grote stap richting ons doel."

Uitslag Vuelta-etappe 8 1. Jay Vine - 4:05.25

2. Marc Soler - 0.43

3. Rein Taaramäe - 0.43

4. Thibaut Pinot - 0.47

5. Remco Evenepoel - 1.20

6. Enric Mas - 1.20

7. Primoz Roglic - 1.20

8. Simon Yates - 1.33

9. Carlos Rodríguez - 1.33

10. Sébastien Reichenbach - 1.42

Evenepoel hoopt dat benen niet 'ontploffen'

Zondag wachten in de negende etappe opnieuw veel hoogtemeters. De rit start in Villaviciosa en eindigt ruim 171 kilometer verder op Les Praeres de Nava, een klim van de eerste categorie.

"Ik hoop dat ik goed kan herstellen", zei Evenepoel. "Ik zal opnieuw goede benen nodig hebben. De vorige jaren waren er geen grote tijdsverschillen op Les Praeres, maar als je benen ontploffen kun je altijd veel tijd verliezen."

De 77e editie van de Vuelta duurt nog tot en met 11 september. Na zondag volgen nog twaalf etappes, waarvan vijf bergritten. De afgelopen drie Vuelta-edities werden gewonnen door Roglic.