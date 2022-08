Jay Vine heeft zaterdag de achtste etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Australiër had in de loodzware bergetappe voor de tweede keer deze ronde dagsucces, terwijl Remco Evenepoel de leiding behield in het algemeen klassement.

ine won donderdag de zesde rit en boekte daarmee zijn eerste overwinning als prof. De 26-jarige renner van Alpecin-Deceuninck pakte zaterdag naast de winst ook de bergtrui, waardoor hij tot nu toe de verrassing van deze Vuelta is. Na 153 kilometer van La Pola Llaviana naar Colláu Fancuaya kwam hij solo over de meet.

De Spanjaard Marc Soler finishte 43 seconden later als tweede en de Est Rein Taaramäe werd derde. Ze kwamen samen over de finish. Rodetruidrager Evenepoel maakte een sterke indruk. De Belg finishte 1.20 minuten na Vine als vijfde, met concurrenten Primoz Roglic van Jumbo-Visma en Enric Mas van Movistar aan zijn zijde.

In het algemeen klassement heeft de 22-jarige Evenepoel 28 seconden voorsprong op nummer twee Mas uit Spanje. Roglic completeert de top drie op 1.01. De Sloveen, de afgelopen drie jaar eindwinnaar in de Vuelta, hoopt Evenepoel zondag wel pijn te kunnen doen. Het peloton wacht dan opnieuw een aankomst bergop, ditmaal op Les Praeres.

Thymen Arensman was zaterdag op de zeventiende plaats de beste Nederlander, op 2.24 van Vine. De renner van DSM deed zo ook goede zaken in het algemeen klassement. Hij steeg van de zestiende naar de elfde plaats, op 3.18 van Evenepoel. Wilco Kelderman staat twintigste, vier plaatsen boven Vine.

Uitslag Vuelta-etappe 8 1. Jay Vine (Australië) - 4:05.25

2. Marc Soler (Spanje) - 0.43

3. Rein Taaramäe (Estland) - 0.43

4. Thibaut Pinot (Frankrijk) - 0.47

5. Remco Evenepoel (België) - 1.20

6. Enric Mas (Spanje) - 1.20

7. Primoz Roglic (Slovenië) - 1.20

8. Simon Yates (Groot-Brittannië) - 1.33

9. Carlos Rodríguez (Spanje) - 1.33

10. Sébastien Reichenbach (Zwitserland) - 1.42

Remco Evenepoel maakte een sterke indruk in de achtste rit. Remco Evenepoel maakte een sterke indruk in de achtste rit. Foto: Getty Images

Langellotti verlaat Vuelta na val

Vine maakte in de achtste rit deel uit van de vroege kopgroep, net als onder anderen de Oekraïner Alexei Lutsenko en de Spanjaarden Soler en Mikel Landa. Het leek Vine te doen om het veroveren van de bergtrui, want op alle hellingen kwam hij als eerste boven. De Monegask Victor Langellotti was gestart in de witte bergtrui met blauwe bollen, maar hij moest opgeven na een val.

Vine zag de kopgroep steeds verder uitdunnen. Mads Pedersen was de eerste die vooraan afhaakte. De Deen had met het winnen van de tussensprint en het veroveren van de groene trui zijn doel bereikt. Vine ging toch wel voor dagsucces en met nog vijf kilometer te gaan ging hij solo op kop op de slotklim.

Achter Vine maakte Evenepoel opnieuw indruk met een versnelling die alleen nog werd beantwoord door Roglic, Mas en de Spaanse kampioen Carlos Rodriguez. Zij kwamen niet meer in de buurt van Vine, die door zijn tweede ritzege een sensatie is deze Vuelta.

Vreugde bij Jay Vine op het podium. Vreugde bij Jay Vine op het podium. Foto: Getty Images