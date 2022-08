Coach Rutger Tijssen verruilt het schaatsen voor het wielrennen. De 48-jarige Tijssen gaat als sportief manager aan de slag bij de vrouwenwielerploeg van Jumbo-Visma.

"Ik heb het altijd enorm naar mijn zin gehad in de schaatswereld. Een aantal jaar geleden merkte ik dat mijn interesses breder waren dan enkel de schaatssport", vertelt Tijssen op de site van Jumbo-Visma. "De kans die Team Jumbo-Visma me biedt, is voor mij een buitenkans. Ik denk dat ik het hier erg naar mijn zin ga hebben en mijn plannen kan realiseren."

Tijssen kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Het vrouwenwielrennen zit enorm in de lift. Daarbij is een professionele aanpak vanuit de teams van belang. De ploeg benaderde mij voor de functie van sportief manager. Zo kunnen teammanager Esra Tromp en de huidige coaches zich volledig op hun functie richten."

Tijssen werkte bij schaatsploeg TVM (nu Jumbo-Visma) met onder anderen Ireen Wüst en Sven Kramer. Hij zette in 2015 met Wüst de ploeg Team4Gold op. Zijn pupil veroverde op de Olympische Spelen van 2018 goud op de 1.500 meter. Tijssen werkte ook voor de Chinese schaatsbond en was programma-manager voor Nederlandse sporttalenten.

Vorig jaar keerde Tijssen terug als schaatscoach bij Team Worldstream, de ploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij. Leerdam pakte begin dit jaar zilver op de 1.000 meter bij de Winterspelen van Peking. De schaatsster stapte na het seizoen over naar Jumbo-Visma, wat het einde van Team Worldstream betekende.