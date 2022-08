Jesús Herrada heeft vrijdag de zevende etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard was de sterkste in de sprint van een kopgroep van vijf renners. Remco Evenepoel behield zijn rode leiderstrui.

De 32-jarige Herrada bleef de Italiaan Samuele Battistella en de Brit Fred Wright voor in de sprint. Het peloton kwam te laat om de vluchters nog te grijpen en passeerde op 29 seconden van het kwintet de finish.

Voor Herrada was het zijn tweede ritzege in de Vuelta. In 2019 schreef de Cofidis-renner ook een etappe op zijn naam, waarmee hij zijn eerste overwinning in een grote wielerronde boekte.

In de top van het algemeen klassement vonden geen grote verschuivingen plaats. Evenepoel heeft 21 seconden voorsprong op Rudy Molard en 28 seconden op Enric Mas. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic staat op iets meer dan een minuut vierde.

De Vuelta gaat zaterdag verder met een 153,4 kilometer lange bergrit van La Pola Llaviana naar de Colláu Fancuaya, een klim van de eerste categorie.

Uitslag etappe 7 1. Jesús Herrada (Spa)

2. Samuele Battistella (Ita)

3. Fred Wright (GB)

4. Jimmy Janssens (Bel)

5. Harry Sweeny (Aus)

6. Sam Bennett (Ier) +0.29

7. Jake Stewart (GB)

8. Kaden Groves (Aus)

9. Mads Pedersen (Den)

10. Daniel McLay (GB)

Kopgroep gaat al vroeg op avontuur

In de zevende etappe reed het peloton over 190 kilometer van Camargo naar Cistierna. Onderweg lag een beklimming van de eerste categorie, maar na de top moesten de renners nog ruim 60 kilometer naar de finish afleggen.

Al vroeg vormde zich een kopgroep van zes renners. Battistella, Wright, Herrada, de Israëliër Omer Goldstein, de Australiër Harry Sweeny en de Belg Jimmy Janssens gingen op avontuur en pakten een maximale voorsprong van ruim vier minuten.

Op de Puerto de San Glorio, de klim van de eerste categorie, moest Goldstein lossen uit de kopgroep. In het peloton lag het tempo te hoog voor tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett, maar de Ierse sprinter keerde in de afdaling al snel terug.

Richting de finish werd de voorsprong van de kopgroep op het peloton steeds kleiner, maar met nog 5 kilometer voor de boeg was het verschil nog vijftig seconden. De vijf vluchters bleven uiteindelijk vooruit en mochten in de straten van Cistierna om de ritzege strijden. In die sprint was Herrada de sterkste.