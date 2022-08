De trots overheerst bij Remco Evenepoel na het veroveren van de rode leiderstrui in de Vuelta a España. De Belg ging op de slotklim van de zesde etappe in de aanval en pakte een kleine anderhalve minuut op concurrent Primoz Roglic, die desondanks strijdvaardig blijft.

"Dit is een van mijn beste prestaties ooit op een fiets", oordeelde Evenepoel, die achter de Australiër Jay Vine als tweede eindigde. "Het is een droom die uitkomt. Ik ben gelukkig en trots."

Evenepoel won eerder in zijn carrière onder meer Luik-Bastenaken-Luik en tweemaal de Clásica San Sebastián. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl rijdt met de Vuelta pas zijn tweede grote wielerronde.

"Ik hoop dat ik nu een paar vraagtekens heb weggewerkt bij de buitenwereld. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Als je daarvoor beloond wordt, dan is dat des te mooier."

Evenepoel heeft in het algemeen klassement iets meer dan een minuut voorsprong op Roglic, maar blijft nuchter. "De Vuelta is nog lang niet gedaan. We zullen er morgen een iets rustigere etappe van proberen te maken, want er komt nog een heel zwaar weekend aan."

Primoz Roglic leidde de achtervolging op Remco Evenepoel. Foto: Getty Images

Roglic: 'Ik ben strijdvaardig'

Roglic moest passen toen Evenepoel op 7,5 kilometer van de finish in de aanval ging. De kopman van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk ruim anderhalve minuut na ritwinnaar Vine over de finish en staat in het klassement nu vierde.

"Ik had in die fase niet de benen om met de besten mee te kunnen", blikte Roglic terug op het moment dat Evenepoel en Mas wegreden. "Ik heb de knop omgezet en besloot alles te geven tot aan de streep. Ik heb een groot deel van het werk in de achtervolging voor mijn rekening genomen."

Desondanks geeft Roglic de strijd nog lang niet op. "Vandaag hebben we iets verloren, maar Madrid is nog heel ver. Hopelijk kunnen we de komende dagen weer tijd terugpakken. De concurrentie is sterk. Dat heeft deze rit aangetoond en we wisten het natuurlijk ook van tevoren. Ik voel me goed en ben strijdvaardig. Ik kijk uit naar de komende dagen."

De Vuelta gaat vrijdag verder met een 190 kilometer lange rit van Camargo naar Cistierna. Onderweg ligt een beklimming van de eerste categorie.