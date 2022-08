Remco Evenepoel heeft donderdag de rode leiderstrui gepakt in de eerste bergrit van de Vuelta a España. De Belg reed op de slotklim van de zesde etappe weg bij Primoz Roglic en kwam achter de Australiër Jay Vine als tweede over de finish. Roglic verloor uiteindelijk een kleine anderhalve minuut op Evenepoel.

De 22-jarige Evenepoel, die zijn tweede grote ronde rijdt, sprong al vroeg op de slotklim samen met Enric Mas weg uit de favorietengroep. Het duo pakte bijna anderhalve minuut op Roglic, maar slaagde er niet meer in om Vine te achterhalen.

Uiteindelijk werd Evenepoel tweede op vijftien seconden van Vine, die zijn eerste overwinning in zijn carrière boekte. Roglic eindigde als vijfde op 1 minuut en 37 seconden van de ritwinnaar. Wilco Kelderman en Thymen Arensman werden in de groep met de kopman van Jumbo-Visma respectievelijk dertiende en veertiende.

In het algemeen klassement nam Evenepoel de leiding over van Rudy Molard, die al vroeg in de etappe moest lossen en uiteindelijk meer dan vijf minuten verloor. De Belg heeft 21 seconden voorsprong op nummer twee Molard en 28 tellen voorsprong op nummer drie Mas. Roglic staat op 1 minuut en 1 seconde vierde.

De Vuelta gaat vrijdag verder met een 190 kilometer lange rit van Camargo naar Cistierna. Onderweg ligt een beklimming van de eerste categorie.

Uitslag zesde etappe 1. Jay Vine (Aus)

2. Remco Evenepoel (Bel) +0.15

3. Enric Mas (Spa) +0.16

4. Juan Ayuso (Spa) +0.55

5. Primoz Roglic (Slv) +1.37

6. Pavel Sivakov (Fra) +1.37

7. Tao Geoghegan Hart (GB) +1.37

8. Jai Hindley (Aus) +1.37

9. Carlos Rodríguez (Spa) +1.37

10. Simon Yates (GB) +1.37

Rodetruidrager Molard moet al vroeg lossen

De zesde etappe voerde het peloton over 181,2 kilometer van Bilbao naar de Pico Jano, een beklimming van de eerste categorie. Onderweg moesten de renners nog een col van de eerste categorie en een klim van de tweede categorie bedwingen.

Al vroeg ontstond een kopgroep van tien renners, onder wie Jan Bakelants, Mark Padun, Nelson Oliveira en Dario Cataldo. De vluchters reden lange tijd vooruit en pakten een voorsprong van bijna zes minuten.

Op de Collada de Brenes, de tweede beklimming van de dag, sprong Padun weg uit de kopgroep. De Oekraïner sloeg al snel een gat met zijn medevluchters, die richting de slotklim één voor één werden ingerekend door de favorietengroep. Daaruit was rodetruidrager Molard toen al gelost.

Padun begon met een kleine minuut voorsprong aan de Pico Jano. Op de 12,6 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 6,7 procent viel de favorietengroep al snel uit elkaar.

Jay Vine soleerde naar de eerste overwinning in zijn loopbaan. Jay Vine soleerde naar de eerste overwinning in zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Roglic moet passen bij aanval Evenepoel

Voor onder anderen Richard Carapaz en Mikel Landa lag het tempo al snel te hoog. Met nog 7,5 kilometer voor de boeg moest ook Roglic lossen bij een aanval van Evenepoel, die alleen Mas met zich mee kreeg. De pas negentienjarige Juan Ayuso reed ook weg bij Roglic.

Evenepoel en Mas gingen vervolgens op jacht naar eenzame koploper Vine. De Australiër had eerder op de klim de oversteek gemaakt naar Padun en liet de vroege vluchter al snel achter. Vine hield uiteindelijk stand en soleerde in de regen en de mist naar zijn eerste profzege in zijn loopbaan.

Ondertussen liep de achterstand van Roglic steeds verder op. De Sloveen, die de laatste drie edities van de Vuelta won, gaf uiteindelijk 1 minuut en 22 seconden toe op Evenepoel, die dankzij zijn aanval ook de rode trui veroverde.