Herman Vanspringel is op 79-jarige leeftijd overleden. De Belgische wielrenner won meer dan 130 koersen in zijn loopbaan, maar is in Nederland vooral bekend geworden door zijn tweede plaats achter Jan Janssen in de Tour de France van 1968.

Vanspringel verdedigde destijds tijdens de beslissende tijdrit die op de laatste dag werd verreden een voorsprong van zestien seconden op de Nederlander.

Hoewel de Belg te boek stond als een tijdrijder verspeelde hij zijn voorsprong en won Janssen met een marge van 38 seconden als eerste Nederlander de Tour de France.

Vanspringel eindigde ook in de Vuelta a España van 1970 (derde) en de Giro d'Italia van 1971 (tweede) op het podium. Hij won onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Lombardije, de Omloop Het Volk en Parijs-Tours.

Het succesvolst was de Belg in de ruim 600 kilometer lange koers Bordeaux-Parijs, die hij zeven keer op zijn naam schreef.

Marianne Verhaert, burgemeester van de gemeente Grobbendonk waar Vanspringel vandaan kwam, reageert aangeslagen in gesprek met de krant Het Laatste Nieuws. "Grobbendonk is in diepe rouw. Wij hebben onze ereburger Herman Vanspringel moeten afstaan. Hij heeft de strijd verloren na een slepende ziekte. Ik stond in nauw contact met de familie en dit verlies valt mij bijzonder zwaar."

Vanspringel was maar liefst zeventien jaar beroepsrenner: tussen 1965 en 1981.