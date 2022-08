Jumbo-Visma heeft er geen problemen mee dat de leiderstrui in de Vuelta España na vier etappes niet meer binnen de ploeg is. Integendeel, de Nederlandse formatie vindt het juist prettig om even niet in de rode trui rond te rijden.

"Het brengt veel extra verplichtingen met zich mee. Dat weet ik uit eigen ervaring", zei Robert Gesink na de vijfde etappe waarin Rudy Molard de leiding in het algemeen klassement overnam van Primoz Roglic.

Jumbo-Visma-kopman Roglic deed weinig moeite om zijn rode trui te behouden en finishte op meer dan vier minuten van de kopgroep, waarin Molard reed. Daardoor is de Nederlandse ploeg na vier etappes en evenveel verschillende renners in het rood voor het eerst deze editie van de Vuelta niet in het bezit van de leiderstrui.

"Het is een eer om de leiderstrui te dragen", vervolgde Gesink, drager van de trui in de tweede etappe. "Veel tijd om het te vieren, heb je echter niet vanwege je podiumtaken en interviews met de media. De Vuelta duurt drie weken. Het is belangrijk om op de laatste dag de rode trui te hebben."

Primoz Roglic is een van de favorieten voor de eindzege. Foto: Getty Images

'Scheelt de komende dagen energie'

Hoewel Jumbo-Visma niet rouwig om het verlies van de rode trui is, kreeg de kopgroep het niet cadeau in de heuvelachtige rit van Irún naar Bilbao. Het duurde ruim 70 kilometer tot er een kopgroep ontstond met onder anderen de uiteindelijke ritwinnaar Marc Soler.

"Ik kan hen alleen maar feliciteren", zei Gesink. "Er was veel beweging in de beginfase en het was daardoor voor de aanvallers moeilijk om weg te komen. Ik denk dat iedereen wist wat er vandaag op het spel stond."

"Maar wij hebben de koers gecontroleerd. Daar is onze ploeg sterk genoeg voor. Het scheelt de komende dagen energie nu we de leiderstrui niet meer in bezit hebben. Ook al moeten we natuurlijk scherp blijven om het klassement te controleren."

De Ronde van Spanje gaat donderdag verder met een bergrit van 181,2 kilometer naar Pico del Jano. Die heeft een slotklim van 12,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent.