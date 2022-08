Marc Soler heeft woensdag in de vijfde etappe van de Vuelta a España de eerste Spaanse ritzege sinds 2020 geboekt. Hij won de heuvelachtige rit van Irun naar Bilbao, waar Rudy Molard de rode trui van Primoz Roglic overnam.

Soler ontsnapte in de slotfase uit de kopgroep en bleef in de etappe over ruim 187 kilometer de achtervolgende groep nipt voor. Achter de renner van UAE Team Emirates won Daryl Impey de sprint om de tweede plaats, voor Fred Wright.

Met de ritwinst volgt de 28-jarige Soler landgenoot Ion Izagirre op. Izagirre was op 25 oktober 2020 de laatste Spaanse ritwinnaar in de Ronde van Spanje. Sindsdien stond Spanje in 120 etappes van de drie grote rondes droog.

De kopgroep had op de meet een voorsprong van meer dan vier minuten op het peloton, waardoor rodetruidrager Roglic zijn rode trui na één dag kwijt is. Molard neemt de leiding in het klassement over en is deze Vuelta de eerste renner met het rood buiten de ploeg van Jumbo-Visma.

Uitslag vijfde Vuelta-etappe 1. Marc Soler (Spanje) - 4:15,23

2. Daryl Impey (Zuid-Afrika) - +0,04

3. Fred Wright (Groot-Brittannië) - +0,04

4. Rudy Molard (Frankrijk) - +0,04

5. Lawson Craddock (Verenigde Staten) - +0,04

6. Nikias Arndt (Duitsland) - +0,04

7. Victor Langellotti (Monaco) - +0,04

8. Vadim Pronskiy (Kazachstan) - +0,04

9. Gregor Mühlberger (Oostenrijk) - +0,04

10. Roger Adrià (Spanje) - +0,04

Vluchters komen niet weg door snel peloton

Zonder Daan Hoole, die vanwege een positieve coronatest de koers heeft verlaten, regende het aanvallen in de openingsfase van de vijfde etappe. De rit was, met vijf gecategoriseerde klimmetjes, op papier een perfecte kans voor de vluchters.

Onder anderen Ethan Hayter, Alessandro Di Marchi en Rein Taaramäe roken hun kans, maar werden een voor een gegrepen door het snelle peloton. In het eerste uur reed het peloton met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur.

Na ruim 70 kilometer ontstond er alsnog een kopgroep. Die bestond uit achttien renners, onder wie Wright en de later aangesloten Soler. Op 58 seconden van Roglic was Molard de beste kandidaat om het rood van Roglic over te nemen.

Primoz Roglic deed weinig moeite om zijn rode trui te verdedigen. Primoz Roglic deed weinig moeite om zijn rode trui te verdedigen. Foto: Getty Images

Roglic staat rode trui bewust af

Deze Ronde van Spanje was de rode trui nog niet buiten de ploeg van Jumbo-Visma geweest, maar dat was voor Roglic geen reden om zijn leidende positie te verdedigen. De Sloveen leek het met nog 2,5 week voor de boeg welletjes te vinden.

In de strijd om de rode trui leek Wright in eerste instantie de beste papieren te hebben. Maar hij had achter Soler moeten finishen om dankzij de bonificaties de nieuwe leider te worden. Dat werd nu de Fransman Molard, die ook deel uitmaakte van de kopgroep.

Molard rijdt donderdag in het rood, wanneer de Vuelta a España verdergaat met een bergrit van Bilbao naar Pico del Jano. De rit van 181,2 kilometer heeft een slotklim van 12,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent.