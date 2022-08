Daan Hoole stapt woensdag niet meer op voor de vijfde etappe in de Ronde van Spanje. De Nederlander, die zijn debuut maakt in een grote ronde, is positief getest op het coronavirus.

Hoole werd woensdagochtend wakker met keelpijn, meldt Trek-Segafredo in een korte verklaring op Twitter. Een daaropvolgende coronatest leverde een positief resultaat op.

"Ik ben er kapot van dat ik de Vuelta en de ploeg moet verlaten", aldus de 23-jarige Hoole op sociale media. "Het is een bittere pil die ik moet slikken, maar soms gaan dingen niet zoals gepland."

De renner van Trek-Segafredo was tijdens het Nederlandse openingsweekend van de Vuelta een belangrijke pion in de sprinttrein van zijn ploeggenoot Mads Pedersen, die tweede werd in drie van de vier etappes.

Tijdens de EK in München eerder deze maand maakte Hoole nog deel uit van de sprinttrein rond Fabio Jakobsen, die de Europese titel won.

Naast Hoole moesten Steff Cras (Lotto Soudal) en Michael Woods (Israel-Premier Tech), die beiden hard ten val kwamen, de Vuelta verlaten.