Primoz Roglic is er trots op dat hij zich als vierde Jumbo-Visma-renner in vier dagen tijd rodetruidrager mag noemen in de Vuelta a España. De Sloveen greep dinsdag de macht tijdens de vierde etappe, de eerste op Spaanse bodem.

Roglic zat tijdens de finale van de ruim 152 kilometer lange heuvelrit goed van voren en was duidelijk de sterkste in de eindsprint. In het klassement heeft hij nu een voorsprong van dertien tellen op ploegmaat Sepp Kuss, die tweede staat.

"Het was het plan dat we iedere keer van rodetruidrager zouden veranderen", lachte Roglic na de finish in Laguardia. "Vandaag was mijn geluksdag. We zullen zien wat morgen brengt."

Heel veel waarde hecht de klimmer, die de Vuelta voor de vierde keer op rij kan winnen, nog niet aan zijn leiderstrui. "Dit is pas het begin van de Vuelta, al kun je altijd maar beter een voorsprong hebben opgebouwd", zei hij.

"Er werd vandaag de hele dag hard gereden. Het was een heel snelle etappe. In de finale had ik de kans om voor de overwinning te gaan. Ik had goede benen, dus ik ging ervoor."

De Vuelta gaat woensdag verder met een nieuwe rit over heuvelachtig terrein, die het peloton van Irun naar Bilbao voert. Donderdag staat de eerste bergetappe op het programma.