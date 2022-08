Primoz Roglic heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in de eerste Vuelta-rit op Spaanse bodem. De renner van Jumbo-Visma pakte in de vierde etappe de ritwinst en nam de rode trui over van ploegmaat Edoardo Affini.

Op de oplopende weg naar de finish in Laguardia zette de 32-jarige Roglic vroeg aan en zijn ritzege kwam geen moment in gevaar. Hij klopte met het uitstekende eindschot onder anderen Mads Pedersen, die tweede werd. Enric Mas kwam als derde over de streep.

Mede door het machtsvertoon neemt Roglic de rode trui over van ploegmaat Affini. De Sloveense kopman is na Robert Gesink, Mike Teunissen en Affini de vierde renner van Jumbo-Visma die de leiderstrui in deze editie van de Vuelta draagt.

Roglic zal normaliter deze ronde langer dan één dag in het rood willen rijden. Hij won de laatste drie edities van de Vuelta en behoort tot de favorieten voor het algemeen klassement. Met een nieuwe eindzege zou Roglic recordhouder Roberto Heras evenaren.

Het eindschot van Roglic was - na drie etappes in Nederland - het slotstuk van de eerste rit op Spaanse bodem. De etappe werd in een hoog tempo afgewerkt, waardoor de vlucht van de dag kansloos was. De zes aanvallers werden op zo'n 30 kilometer van de meet ingerekend.

De Vuelta gaat woensdag verder met een lastige rit van Irun naar Bilbao. Een dag later staat de eerste bergrit met aankomst bergop op het programma.

De vroege kopgroep in beeld. De vroege kopgroep in beeld. Foto: Getty Images

Van den Berg raakt bergtrui kwijt

Een zestal, onder wie Alexey Lutsenko en Alessandro De Marchi, greep kort na het eerste startschot op Spaanse bodem de kans om in de vlucht te gaan. Julius van den Berg en Jetse Bol probeerden ook aansluiting te vinden, maar het Nederlandse duo moest hun poging staken.

Achter het zestal bepaalden de renners van BORA-hansgrohe en Jumbo-Visma het tempo in het peloton. BORA-hansgrohe mikte met Sergio Higuita op de dagzege en namens Jumbo-Visma deed rode-truidrager Affini voornamelijk het kopwerk.

Door de afwezigheid van Van den Berg konden de renners in de kopgroep uitmaken wie bij de eerste bergsprint van de dag de bergtrui greep. Joan Bou toonde zich het meest gretig en mocht vijf punten bijschrijven. Hij stootte zodoende de Nederlander van de eerste positie.

Remco Evenepoel feliciteert Primoz Roglic. Remco Evenepoel feliciteert Primoz Roglic. Foto: Getty Images

Kanshebbers moeten lossen door hoog tempo

Het tempo lag behoorlijk hoog, wat terug was te zien aan de breuken in het peloton. Onder anderen Van den Berg reed met meer dan 60 kilometer te gaan al op zo'n anderhalve minuut achterstand van het peloton. Bovendien moesten ook favorieten Sergio Higuita en en Ethan Hayter kort lossen.

Een van de verantwoordelijken voor het hoge tempo was Affini, die er mede voor zorgde dat de kopgroep werd ingerekend. De Italiaan liet zich nog voor het slot van de etappe lossen en wist daardoor dat hij zijn rode trui alweer na een dag moest afstaan.

Roglic liet op 15 kilometer van de meet in de bergsprint met het uitgedunde peloton al zien de kanshebber te zijn voor de rode trui en maakte die favorietenrol waar. Hij sloeg een aanval van Remco Evenepoel af en reed vervolgens overtuigend naar zijn 37e rode trui.