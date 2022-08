Alejandro Valverde is blij dat de Vuelta a España weg is uit Nederland. Volgens de ervaren Spanjaard was het parcours tijdens de eerste etappes niet geschikt voor een grote ronde. Hij vindt het een klein wonder dat er niet veel meer renners zijn gevallen.

"Dit parcours kon echt niet", zei Valverde zondag na de derde etappe met start en finish in Breda tegen Spaanse media.

"Volgens mij zijn we zeven keer door dezelfde stad gereden. Ik ben niet gevallen, maar dat kwam alleen doordat we de koers met Movistar goed controleerden. Het is goed dat we naar Spanje gaan."

De 42-jarige Valverde, die bezig is aan zijn zestiende Vuelta, is wel lovend over het enthousiaste Nederlandse publiek, ook al kon hij daar tijdens de ritten niet van genieten. "Ik heb met angst in mijn lijf gereden, het is echt een klein wonder dat ik op mijn fiets ben blijven zitten."

Het Vuelta-peloton zaterdag tijdens de tweede etappe in de straten in Utrecht. Het Vuelta-peloton zaterdag tijdens de tweede etappe in de straten in Utrecht. Foto: Getty Images

'Beter als ik niet te veel zeg'

Na de rustdag van maandag gaat de Vuelta maandag verder in Spanje, met een heuvelrit over 152 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. De Belg Steff Cras en de Canadees Michael Woods zullen daar niet aan de start staan, want zij hebben de ronde na valpartijen in Nederland verlaten.

"Al met al zijn er veel te veel renners ten val gekomen", vindt Valverde. "Ik denk dat het beter is als ik er niet te veel meer over zeg."

Valverdes landgenoot Mikel Landa was evenmin te spreken over de ritten over Nederlands grondgebied. "Zeker de derde etappe was een nerveuze rit door de smalle wegen en rotondes. Ik ben blij dat we er zonder grote schade zijn doorgekomen", aldus Landa, die rijdt voor Bahrain Victorious.