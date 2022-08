Ellen van Dijk gaat in ieder geval door tot en met de Olympische Spelen in Parijs. De 35-jarige Nederlandse verlengt haar contract bij Trek-Segafredo met twee jaar tot en met 2024.

"Ik ben heel erg blij dat ik hier langer blijf. Ik voel me heel erg thuis bij Trek-Segafredo en zou mijn carrière niet bij een ander team willen vervolgen. Sterker nog: ik zou het me niet kunnen voorstellen", zegt Van Dijk maandag over haar contractverlenging. Ze rijdt al sinds de oprichting van het vrouwenteam in 2019 voor Trek.

Van Dijk hoopt haar carrière over twee jaar bij de Spelen in Parijs te bekronen met een olympische titel. De tijdritspecialist maakte geen deel uit van de Nederlandse selectie voor de Spelen van vorige zomer in Tokio. Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten verdedigden de Nederlandse eer in de tijdrit.

Met succes, want Van Vleuten pakte goud en Van der Breggen eindigde met brons. Van der Breggen is inmiddels gestopt en de 39-jarige Van Vleuten zet na volgend seizoen een punt achter haar loopbaan, waardoor ook zij in 2024 in Parijs zal ontbreken.

"Aangezien ik geen deel uitmaakte van het team voor de Spelen in Tokio, ben ik er in 2024 graag bij in Parijs", zegt Van Dijk. "Ik ben nog steeds op jacht naar een olympische medaille. Ik wil graag blijven excelleren in de tijdritten, want daar ligt mijn hart. Verder hoop ik mezelf in de voorjaarsklassiekers te laten zien en is het mijn droom om ooit Parijs-Roubaix te winnen."

Van Dijk heeft weliswaar geen olympische medailles op haar erelijst staan, maar de Woerdense pakte in 2013 en 2021 wel WK-goud op de individuele tijdrit. Ze is bovendien viervoudig Europees kampioen in die discipline. Van Dijk verpulverde dit jaar het werelduurrecord en kroonde zich tot Nederlands kampioen tijdrijden.