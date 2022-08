Jumbo-Visma beleefde in eigen land een droomstart van de Vuelta a España. Na Robert Gesink en Mike Teunissen was het zondag in Breda de beurt aan de Italiaanse knecht Edoardo Affini om de rode leiderstrui aan te trekken.

Grischa Niermann is al 24 jaar betrokken bij de ploeg die nu Jumbo-Visma heet, eerst als renner en tegenwoordig als ploegleider. Toch waren de eerste drie dagen van de 77e editie van de Ronde van Spanje ook een nieuwe ervaring voor de 46-jarige Duitser.

"Het voelt raar dat wij telkens kunnen bepalen wie de leider in het klassement is", zegt Niermann na de finish van de derde rit. "Maar door de regels en onze zege in de ploegentijdrit van vrijdag kregen we deze mogelijkheid. En dan het is natuurlijk een heel mooie kans om het op deze manier te doen. We zijn er heel erg blij mee."

In de eerste rit mocht Gesink als eerste Jumbo-Visma-renner over de streep komen, waardoor hij in zijn zestiende seizoen bij de Nederlandse formatie voor het eerst de leiderstrui in een grote ronde droeg. Een dag later hoorde Teunissen voor de tweede rit dat hij de kans zou krijgen om het rood over te nemen en hij slaagde in die missie. Zondag gaf hij het belangrijkste tricot van de Vuelta op eigen initiatief door aan Affini. De Italiaan eindigde in Breda als twintigste, terwijl Teunissen in de finale niet meer aanzette en 150e werd.

"Mike zei zaterdag zelf dat hij het helemaal prima zou vinden om de trui na één dag weer door te geven aan een ploeggenoot", zegt Niermann. "Het zou mooi zijn als we hier acht dagen rondrijden en elke renner het rood een keer kan dragen, maar dat is natuurlijk niet realistisch. De keuze is op 'Edo' gevallen, omdat hij een van de grote motoren was in de ploegentijdrit. En we wilden hem graag belonen voor het harde werk dat hij al twee jaar voor de ploeg doet."

Teunissen: "'Edo' en ik blijven in de finale altijd het langste bij Primoz (kopman Primoz Roglic, red.), dus we zitten sowieso van voren. Ik heb in de laatste kilometer nog een kopbeurt gedaan en daarna hoefde ik alleen wat verder naar achteren te finishen. Ik geef met heel veel plezier de trui weer door."

Edoardo Affini is de nieuwe drager van de rode trui. Edoardo Affini is de nieuwe drager van de rode trui. Foto: AP

Teunissen zag aardig wat bekenden in Brabant

Teunissen genoot zondag met volle teugen van zijn etappe in de rode trui. "Het was een van de mooiste dagen uit mijn wielercarrière. Misschien wel mooier dan mijn twee dagen in de gele trui in de Tour de France van drie jaar geleden", zegt de Limburger, die tegenwoordig in Brabant woont. "Ik reed over bekende wegen en heb hier en daar ook wel wat bekenden gezien."

"Het aantal mensen langs de kant van de weg was niet te tellen, zeker niet in de dorpen. En dan was ik de man met de beroemdste trui aan, dus iedereen juichte voor me. Heel speciaal. Ik hoop dat 'Edo' dinsdag in het Baskenland hetzelfde gaat meemaken."

Niermann was verrast door wat een Nederlander in de rode trui twee dagen lang losmaakte. "Nu ik heb gezien hoe blij Robert en Mike waren dat ze in hun eigen land in het rood mochten rijden, besef ik pas hoe groot en bijzonder het is."

Vanaf dinsdag, als de Vuelta verdergaat in Spanje, zal de focus bij Jumbo-Visma weer volledig op de vierde eindzege op rij van Roglic liggen. In de vierde etappe moet er flink geklommen worden, waardoor het normaal gesproken klaar is met het onderling verdelen van de rode trui. "Misschien gaan we de trui dinsdag verdedigen", zegt Affini. "Maar het belangrijkste is dat we aan het einde van de Vuelta het rood hebben."