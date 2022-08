Sam Bennett is na zijn tweede ritzege in deze editie van de Vuelta a España lovend over zijn ploeggenoot Danny van Poppel. De Nederlander trok de sprint aan voor de Ier, die vervolgens triomfeerde in Breda.

"Het was een zware sprint met een lastige aanloop", zei Bennett na afloop van de derde etappe. "Het was niet makkelijk om het wiel van Danny te houden, maar het was weer een masterclass van hem."

De 31-jarige Bennett bleef in de massasprint van de derde etappe de Deen Mads Pedersen en de Brit Daniel McLay voor. Van Poppel kwam zelf juichend als tiende over de meet en was de enige Nederlander in de top tien.

"Deze zege geeft echt een vertrouwensboost", liet Bennett weten. "Ik wil toch weer de hele ploeg bedanken. Ze hebben de hele dag gewerkt."

Zaterdag was de sprinter van BORA-hansgrohe ook al de sterkste in Utrecht, waar de tweede etappe van de Vuelta finishte. Daarmee boekte hij zijn eerste ritzege in een grote ronde sinds de Tour de France van 2020.

Sam Bennett viert zijn tweede ritzege in deze editie van de Vuelta. Foto: Getty Images

Van Poppel: 'Het was hectisch vandaag'

Ook Van Poppel is na de tweede ritzege van Bennett vol vertrouwen. "Het was hectisch vandaag", zei de Nederlander. "Door de enorme tegenwind wist ik dat ik niet te vroeg moest komen. Maar ik denk dat ik hem op de perfecte manier heb afgezet. Nu Sam zo goed in vorm is en ik vertrouwen in mezelf heb, moeten we oogsten."

"Het is niet hetzelfde niveau als de Tour de France, maar de Vuelta is ook zeker niet mis", vervolgde de 29-jarige Van Poppel, die vorige week als lead-out ook een belangrijke rol vervulde bij de Europese titel van Fabio Jakobsen. "Sam bewijst dat hij een topper is. We hebben altijd in hem geloofd en dat betaalt zich nu ook uit."

Na drie etappes in Nederland is er maandag een rustdag in de Vuelta. Dan verkast het peloton naar Spanje, waar dinsdag een 152,5 kilometer lange heuvelachtige rit van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia op het programma staat.