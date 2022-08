Mike Teunissen heeft de rode leiderstrui in de Vuelta a España overgedragen aan Edoardo Affini. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam na zijn Italiaanse ploeggenoot over de finish in Breda, waar Sam Bennett opnieuw de sterkste was in de massasprint.

Teunissen had de leiderstrui zaterdag nog overgenomen van zijn ploeggenoot Robert Gesink, die vrijdag als eerste over de finish was gekomen in de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit. Zaterdag werd Teunissen nog vierde in de massasprint, maar een dag later mengde hij zich niet in de strijd om de ritzege.

Bennett ging zaterdag in Utrecht met de overwinning aan de haal en was een dag later in Breda opnieuw de sterkste. De Ier van BORA-hansgrohe hield de Deen Mads Pedersen en de Brit Daniel McLay achter zich. Danny van Poppel, de lead-out van Bennett, kwam juichend als tiende over de meet.

Affini werd twintigste en nam de leiderstrui over van Teunissen, die in de finale op kop van het peloton reed en als 150e finishte. De Italiaan staat in het algemeen klassement in dezelfde tijd als zijn ploeggenoten Sam Oomen (tweede), Primoz Roglic (derde), Sepp Kuss (vierde), Teunissen (vijfde) en Gesink (zesde).

Na drie etappes in Nederland is er maandag een rustdag in de Vuelta. Dan verkast het peloton naar Spanje, waar dinsdag een 152,5 kilometer lange heuvelachtige rit van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia op het programma staat.

Uitslag derde etappe 1. Sam Bennett (Ier)

2. Mads Pedersen (Den)

3. Daniel McLay (GB)

4. Bryan Coquard (Fra)

5. Fabian Lienhard (Zwi)

6. Tim Merlier (Bel)

7. Kaden Groves (Aus)

8. Cédric Beullens (Bel)

9. Pascal Ackermann (Dui)

10. Danny van Poppel (Ned)

Bolletjestruidrager Van den Berg in kopgroep

De derde etappe in de Vuelta was de laatste op Nederlandse bodem en voerde het peloton over 193,2 kilometer van en naar Breda. Onderweg lag met de Rijzendeweg in Woensdrecht alleen een klimmetje van de vierde categorie.

Direct na de start ging bolletjestruidrager Julius van den Berg in de aanval. De Nederlander kreeg de Belgen Thomas De Gendt en Jan Bakelants en de Spanjaarden Pau Miquel, Ander Okamika, José Herrada en Mikel Iturria met zich mee. Tijdens de rit ging Michael Woods van Israel-Premier Tech hard onderuit, waarna de Canadees uit de koers verdween.

Het septet vluchters bouwde een voorsprong van drie minuten op, maar kreeg niet meer ruimte van het peloton. De vluchters bleven lange tijd vooruit en mochten op de Rijzendeweg strijden om de bergpunten. Van den Berg werd tweede achter De Gendt en behield zo zijn leidende positie in het bergklassement.

Richting de finale werd het verschil tussen de kopgroep en het peloton steeds kleiner. Bij de tussensprint in St. Willebrord op 23 kilometer van de finish hadden de vluchters nog zo'n twintig seconden voorsprong, waarna De Gendt zich liet terugzakken.

Enkele kilometers later zat ook het avontuur van Van den Berg en de andere vijf vluchters erop. Vervolgens nestelden de sprintersploegen zich op kop van het peloton en was een massasprint onvermijdelijk. Daarin had de Belg Tim Merlier problemen met zijn ketting en werd Bennett in een zetel gebracht door Van Poppel. De Ier bleek vervolgens net als zaterdag de sterkste.