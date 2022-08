Wout van Aert heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in de BEMER Cyclassics in Hamburg. De Jumbo-Visma-renner liet zich in de sprint van een kopgroep verrassen door de Oostenrijker Marco Haller.

Van Aert maakte in de finale van de WorldTour-koers deel uit van een kopgroep van vijf renners. De Belg had samen met zijn landgenoot Quinten Hermans, de Ecuadoraan Jhonatan Narváez en de Oostenrijkers Haller en Patrick Konrad een kleine voorsprong op de achtervolgende groep.

Het kwintet bleef vooruit en mocht na 204,7 kilometer in de straten van Hamburg strijden om de overwinning. In de sprint liet Van Aert zich verrassen door Haller, die van ver aan ging en als eerste over de finish kwam. De Belg passeerde in de laatste meters nog wel Hermans en werd tweede. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien.

Voor Haller is het de grootste overwinning in zijn carrière. Eerder dit jaar won de 31-jarige renner van BORA-hansgrohe ook al een etappe in de Ronde van Noorwegen. Op zijn erelijst prijken ook ritten in de Ronde van Peking, de Ronde van Oostenrijk en de Ronde van de Fjorden.

Van Aert reed zijn eerste wedstrijd sinds de Tour de France. In de Franse wielerronde boekte de drievoudig wereldkampioen veldrijden drie overwinningen en veroverde hij de groene trui.

De BEMER Cyclassics, die voorheen door het leven ging als onder meer HEW Cyclassics en Vattenfall Cyclassics, stond door de coronapandemie in 2019 voor het laatst op het programma. De vorige drie edities werden gewonnen door Elia Viviani. Léon van Bon (1998) is de enige Nederlandse winnaar van deze koers.