Nog 60 km - Julius van den Berg behoudt op de Brabantse Wal de leiding in het bergklassement. Hij eindigt in elk geval als tweede in de strijd om de bergpunten. Het was moeilijk te zien of Thomas De Gendt of Van den Berg als eerste boven kwam, maar Van den Berg heeft in elk geval nog een dag het blauw en wit om de schouders.