De burgemeester van Breda staat op het punt om de officieuze start te geven van deze derde rit in de Vuelta. De renners rijden vanuit bij de Grote Kerk naar Ulvenhout, waar pas over een half uur de rit begint. Vanaf daar gaan de renners in zuidelijke richting naar Baarle-Nassau, waarna het peloton koers zet naar de Moerdijk. Na een lange lus door West-Brabant volgt rond 17.15 uur de finish bij het Chassé Theater in Breda.