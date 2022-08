Nog 100 km - Het grote aftellen is begonnen nu er nog 100 kilometer te verrijden is in deze laatste Vuelta-etappe door Nederland. Heel spannend is het allemaal nog niet. De zeven koplopers handhaven hun voorsprong van twee minuten op het peloton. En hoewel er een forse zijwind staat, is het nog niet tot waaiers gekomen omdat de renners vaak langs huizen, bomen en struikgewas fietsen. Zo heeft de wind nog niet voor brokken in de grote groep kunnen zorgen.