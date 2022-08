Julius van den Berg is met zijn 78 kilogram allesbehalve een klimmer. Toch kreeg de 25-jarige Nederlander zaterdag in de tweede rit van de Vuelta a España van zijn ploeg de ruimte om voor de bergtrui te gaan. Dat lukte, hoewel hij op de volgepakte Amerongse Berg nog bijna in de fout ging.

De Alto de Amerongen, zoals de organisatie van de Vuelta de Amerongse Berg voor één dag gedoopt had, is voor Spaanse begrippen niet meer dan een pukkeltje. Maar voor Van den Berg voelde het zaterdag alsof er maar geen einde kwam aan de klim naar het hoogste punt van de provincie Utrecht (69,2 meter boven NAP).

"Niemand leek te weten waar de top lag", zegt de renner van EF Education-EasyPost met een lach. "Misschien kwam het door de hectiek van de wedstrijd. We waren allemaal gespannen en wilden allemaal die prijs pakken."

Een kopgroep van vijf - met naast van Van den Berg ook de Nederlander Jetse Bol, de Spanjaarden Pau Miquel en Xabier Azparren en de Fransman Thibault Guernalec - mocht op de Amerongse Berg (2,2 kilometer à 2,7 procent) strijden om de blauw-witte bollentrui, de klaarlag voor de eerste renner op de top.

Het probleem was dat vluchters op 1 kilometer voor het hoogste punt al dachten dat ze er waren. De klim vanuit Amerongen heeft namelijk halverwege een plateautje van 300 meter, waar de weg niet meer omhoog loopt.

"Jetse ik dachten allebei dat de punten op het eerste topje lagen, dus we gingen daar al vol aan", zegt Van den Berg. "Daarna ging die gast van Arkéa-Samsic (Guernalec, red.) en moesten we weer volle bak sprinten, maar ook hij was te vroeg. Toen ik eindelijk de boog van de top zag opdoemen, had ik niet veel energie meer over. Maar gelukkig gold dat voor iedereen. Ik heb er drie keer voor moeten sprinten, maar uiteindelijk heb ik die trui. Echt supermooi."

Julius van den Berg met zijn vrouw Froukje van Zinnen en hun dochter Sterre. Julius van den Berg met zijn vrouw Froukje van Zinnen en hun dochter Sterre. Foto: Getty Images

Van den Berg durfde ploegleiding niet te vragen om groen licht

Van den Berg had al een tijdje in zijn hoofd dat hij in eigen land voor de bergtrui wilde gaan in zijn tweede Ronde van Spanje, maar de knecht durfde geen toestemming te vragen aan de ploegleiding van EF Education-EasyPost. "Ik verwachtte namelijk niet dat het zou mogen. Ik verdien mijn geld als helper en krijg bijna nooit de kans om voor mezelf te rijden."

Tot zijn verbazing begonnen ploegleiders Juan Manuel Gárate en Ken Vanmarcke bij de teambespreking voor de start in Den Bosch uit zichzelf over een plan om Van den Berg aan de bolletjestrui te helpen. Het Amerikaanse team hoopte op een herhaling van de prestatie van de Deen Magnus Cort, die vorige maand in eigen land de bergtrui pakte in de Tour. Van den Berg: "Ik denk dat elke Nederlander vandaag wel voor de bollen wilde gaan. Ik ben superblij dat ik van mijn team groen licht kreeg om het te proberen."

Cort bleef in de Tour zeven dagen de leider in het bergklassement. Dat zal Van den Berg niet kunnen evenaren, want dinsdag staat er in het Baskenland al een etappe met twee pittige klimmen op het programma. De geboren Noord-Hollander hoopt de bolletjestrui nog wel één dag extra te kunnen behouden. In de derde rit, met start en finish in Breda, zijn er op de Rijzendeweg in Woensdrecht (400 meter à 3,7 kilometer) opnieuw maximaal twee punten te verdienen.

"Dat klimmetje ken ik goed, want ik woon sinds april vlakbij, in Roosendaal", aldus Van den Berg. "De top van de Rijzendeweg ligt op 25 meter boven NAP, dat moet me wel lukken. Ik hoop weer in de kopgroep te komen en er opnieuw een mooie dag van te maken."

De officieuze start van de derde etappe van de Vuelta is zondag om 12.25 uur. De finish wordt tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht in Breda.