Mike Teunissen hoorde zaterdag voor het begin van de tweede etappe van de Vuelta a España dat hij van zijn ploeg Jumbo-Visma de kans zou krijgen om de rode leiderstrui te pakken. De 29-jarige renner eindigde als vierde in Utrecht, waardoor hij zondag op de laatste Nederlandse Vuelta-dag de hoofdrol overneemt van ploegmaat Robert Gesink.

Teunissen komt een minuut na de massasprint op de Leuvenlaan in Utrecht met een vragende blik aan bij de teambus van Jumbo-Visma. Hij weet vrij zeker dat hij net de rode trui heeft veroverd, maar er is niemand die dat kan bevestigen.

Door de uitslag van de ploegentijdrit van vrijdag - alle acht Jumbo-Visma-mannen eindigden in dezelfde tijd - zou de beste renner van de Nederlandse ploeg in de daguitslag van zaterdag in principe de nieuwe leider worden. Maar de organisatie van de Ronde van Spanje lijkt niet helemaal zeker te zijn van zijn eigen regels.

Nadat Teunissen heeft uitgefietst, is er nog steeds geen zekerheid. "Dan ga ik me maar even omkleden", zegt de Limburger, terwijl hij de bus induikt. Pas een kwartier na de finish komt een official met het verlossende woord en wordt de nieuwe rodetruidrager meegenomen naar het podium.

"Het leek wel alsof niemand precies wist hoe het zat", zegt Teunissen even later met een glimlach. "Het is irritant dat het zo lang duurde, maar ik ben heel blij dat de ploeg mij deze kans heeft gegund. Dat betekent heel veel voor me."

Mike Teunissen (uiterst rechts) sprint naar de vierde plek en de rode trui. Mike Teunissen (uiterst rechts) sprint naar de vierde plek en de rode trui. Foto: AP

Roglic moedigde Teunissen aan om te sprinten

Bij de teambespreking voor de start in Den Bosch was iedereen bij Jumbo-Visma het erover eens dat Teunissen zaterdag de mogelijkheid zou moeten krijgen om de leiderstrui over te nemen. Ook Gesink, die vrijdag van zijn teamgenoten als eerste over de streep mocht komen in de ploegentijdrit, was direct akkoord.

"Robert zei: ik vind het prima om vandaag het kopwerk te doen en de trui aan jou door te geven'", aldus Teunissen. "Dat is een heel mooi gebaar van hem. Ik ben de hele ploeg dankbaar, want ze hadden het rood ook aan iemand anders kunnen geven."

Teunissen was het grootste deel van de tweede rit bezig met zijn belangrijkste doel in deze Vuelta: het beschermen van zijn kopman Primoz Roglic. Maar met nog een kilometer te gaan riep de Sloveen naar zijn ploegmaat dat het tijd was om te gaan sprinten. "Dus toen ben ik maar vol aangegaan", zegt de Nederlander. "Primoz is het wel gewend om in een leiderstrui te rijden, maar hij kan zich goed inbeelden dat het voor mij een eenmalige kans is. Een goede kopman kan geven en nemen en ik denk dat Primoz dat heel goed aanvoelt."

Hoewel Teunissen door het knechten al flink wat energie had verbruikt, reed hij nog een knappe sprint. Hij hoefde alleen Sam Bennett, Mads Pedersen en Tim Merlier voor zich te dulden. De tweede renner van Jumbo-Visma was de Italiaan Edoardo Affini op de 36e plek, waardoor Jumbo-Visma voor de tweede dag op rij slaagde in zijn opzet om de rode trui om de schouders van de vooraf bedachte renner te krijgen.

"Dit moet niet normaal worden. Want dat is het natuurlijk niet", zegt Teunissen met een glimlach. "Ik denk dat we binnen deze ploeg heel goed inzien dat het belangrijk is om naast het grote doel aandacht te blijven besteden aan andere renners in het team. Ik kan er nu in ieder geval wel weer een paar weken tegenaan. Ik wilde me al volledig inzetten voor Primoz, maar nu misschien nog wel iets meer."

110 Hoe de Tour de leiderstrui van de Vuelta van kleur deed veranderen

Teunissen verwacht heel speciale dag in Brabant

Teunissen weet al hoe het is om de leider te zijn in een grote ronde, want drie jaar geleden pakte hij zeer verrassend de eerste gele trui in de Tour de France. "Vraag het me morgen nog een keer, maar ik denk dat dit specialer wordt", zegt hij. "Op dit moment voelt het rood beter."

Teunissen zag zaterdag hoeveel aandacht Gesink kreeg. "De Nederlandse fans waren vandaag en gisteren geweldig. Ik heb al heel veel gejuich gehoord, maar ze herkennen de renner in het rood nog beter. Robert zei dat het heel speciaal was, dus ik ben zeer benieuwd naar morgen. Ik ga er ontzettend van genieten."