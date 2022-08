Robert Gesink genoot zaterdag met volle teugen van de tweede etappe van de Vuelta a España. De 36-jarige renner van Jumbo-Visma, die de rode leiderstrui droeg, werd tussen Den Bosch en Utrecht de hele dag aangemoedigd door het enthousiaste publiek.

"Bizar, supermooi. Ik zag overal zoveel mensen. Het was echt genieten. Fantastisch om in eigen land in de rode trui te rijden", vertelde Gesink in gesprek met de NOS na de door Sam Bennett gewonnen etappe in Utrecht.

Gesink finishte op 43 seconden en zag ploeggenoot Mike Teunissen de leiding overnemen in het algemeen klassement. "Het maakt me niet uit dat ik de rode trui kwijt ben. Ik heb een fantastische dag gehad. De eerste 150 kilometer reed ik met een glimlach, de laatste 25 kilometer was er wel sprake van een grimas."

Gesink is vooral geselecteerd om Primoz Roglic te helpen aan diens vierde eindzege in de Ronde van Spanje. "Dat is het grote doel, met Primoz de rode trui winnen. Vanaf morgen ga ik me daarop focussen. Hopelijk kan Mike morgen shinen in de rode trui."

De derde etappe in de Vuelta begint en eindigt zondag in Breda en gaat over 193,2 kilometer.