Mike Teunissen heeft zaterdag in de tweede etappe de leiding in de Ronde van Spanje overgenomen van ploeggenoot Robert Gesink. De Nederlander kwam als eerste renner van Jumbo-Visma over de streep in Utrecht, waar de ritwinst naar Sam Bennett ging.

Teunissen eindigde als vierde en neemt daardoor de leiding over van Robert Gesink. De routinier van Jumbo-Visma reed in de rit met lengte van 175,1 kilometer van Den Bosch naar Utrecht vol trots in het rood na de winst van de Nederlandse formatie in de ploegenachtervolging van vrijdag.

De 31-jarige Bennett verraste in de massasprint op het Utrecht Science Park onder anderen Mads Pedersen en Tim Merlier. Het betekent voor de Ier de eerste overwinning in een grote ronde sinds oktober 2020. Destijds won hij de vierde etappe van de Vuelta.

Tijdens de rit trok Julius Van den Berg de aandacht naar zich toe. Hij ging in een kopgroep met landgenoot Jetse Bol vroeg in de aanval en veroverde op de Amerongse Berg (die was omgedoopt tot de Alto del Amerongse Berg) de eerste bergtrui van deze editie van de Ronde van Spanje.

Het peloton rijdt zondag de laatste etappe op Nederlandse bodem. De start en finish van de rit vindt plaats in Breda. Na de etappe door Noord-Brabant is er een rust- en reisdag en gaat de koers dinsdag verder in Spanje.