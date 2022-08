Mike Teunissen heeft zaterdag in de tweede etappe de leiding in de Ronde van Spanje overgenomen van ploeggenoot Robert Gesink. De Nederlander kwam als eerste renner van Jumbo-Visma over de streep in Utrecht, waar de ritwinst naar Sam Bennett ging.

Teunissen eindigde als vierde en neemt dankzij bonificatieseconden de leiding over van Robert Gesink. De routinier van Jumbo-Visma reed in de rit met een lengte van 175,1 kilometer van Den Bosch naar Utrecht vol trots in het rood na de winst van de Nederlandse formatie in de ploegenachtervolging van vrijdag.

Bennett verraste in de massasprint op het Utrecht Science Park onder anderen Mads Pedersen en Tim Merlier. Het betekent voor de Ier de eerste overwinning in een grote ronde sinds oktober 2020. Destijds won hij de vierde etappe van de Vuelta.

Tijdens de rit trok Julius Van den Berg de aandacht naar zich toe. Hij ging in een kopgroep met landgenoot Jetse Bol vroeg in de aanval en veroverde op de Amerongse Berg (die was omgedoopt tot de Alto de Amerongse) de eerste bergtrui van deze editie van de Ronde van Spanje.

Het peloton rijdt zondag de laatste etappe op Nederlandse bodem. De start en finish van de rit vindt plaats in Breda. Na de etappe door Noord-Brabant is er een rust-en-reisdag en gaat de koers dinsdag verder in Spanje.

Julius van den Berg en Jetse Bol gingen mee in de vlucht van de dag. Julius van den Berg en Jetse Bol gingen mee in de vlucht van de dag. Foto: Pro Shots

Bol en Van den Berg direct in de aanval

Met Gesink als eerste Nederlander in het rood sinds Tom Dumoulin in 2015 zette het peloton vanuit het centrum van Den Bosch koers richting Utrecht. Vrijwel direct na de start zagen Bol en Van den Berg hun kans schoon om onderdeel uit te maken van het Nederlandse wielerfeest.

De twee Nederlanders zaten mee in de vlucht en kregen gezelschap van Pau Miquel, Xavier Mikel Azparren en Thibault Guernalec. Het vijftal wist op voorhand dat de ritwinst normaliter niet haalbaar was, maar de eerste bergtrui lag wel binnen handbereik.

De enige bergpunten van de dag waren te verdienen op de Amerongse Berg, op zo'n 70 kilometer van de meet. Op weg naar het klimmetje kreeg de kopgroep een voorsprong van minimaal 10 seconden en maximaal 5 minuten en reed het langs onder meer Heusden, Zaltbommel, Lienden en Rhenen.

Robert Gesink reed trots in de rode trui. Robert Gesink reed trots in de rode trui. Foto: ANP

Merlier mist ploeggenoten in de sprint

De aansluiting bleef uit, waardoor het vijftal op het klimmetje met een hoogte van 66 meter kon uitvechten wie de eerste leiderstrui veroverde. Van den Berg kwam als winnaar uit die strijd, waardoor hij in de etappe van zondag de eerste Nederlander in de bergtrui van de Vuelta is sinds Pim Ligthart in 2012.

Met de bergtrui op zak werd Van den Berg met zijn vier medevluchters op zo'n 60 kilometer van de finish gegrepen, waarna het wachten leek op de sprint om de dagzege. Dat leidde tot nervositeit in het peloton en een valpartij waarbij Wout Poels betrokken raakte.

Poels stapte na de val weer op de fiets en was toeschouwer bij de sprint om de ritzege. In de sprint miste favoriet Merlier zijn ploeggenoten, waardoor Bennett kon toeslaan. Teunissen was de beste van Jumbo-Visma en mag na de leiderstrui in de Tour de France van 2019 nu ook de leiderstrui van de Vuelta aandoen.