Een dag na het winnen van de ploegentijdrit in de Vuelta heeft Jumbo-Visma opnieuw succes kunnen vieren. Christophe Laporte schreef de Ronde van Denemarken op zijn naam.

De 29-jarige Laporte klopte Magnus Sheffield in de slotrit naar Vejle en verdrong de Amerikaan van INEOS Grenadiers daardoor ook van de eerste plaats in het algemeen klassement. Sheffield en Laporte stonden voorafgaand aan de vijfde en laatste etappe in tijd gelijk. Dankzij de bonificatieseconden op de streep pakte de Fransman de eindzege.

De twintigjarige Sheffield had woensdag met de winst in de individuele tijdrit de leiding genomen in Denemarken. Laporte kwam een dag later qua tijd op gelijke hoogte in de door zijn ploeggenoot Olav Kooij gewonnen etappe. Kooij had in de massasprint ook al de openingsrit van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven.

De laatste etappe ging over 126,5 kilometer van Give naar Vejle, waar de renners enkele lokale rondes moesten rijden. In de laatste ronde ontstond aan kop van het peloton een strijd tussen INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma. Op de slotklim duelleerden Sheffield en Laporte om de rit- en eindzege.

Laporte ging mee in het wiel van de Deen Søren Kragh Andersen, die de eerste versnelling plaatste op het klimmetje naar de finish. Sheffield wist ook aan te haken en passeerde Kragh Andersen in de laatste bocht nogal risicovol binnendoor, waarbij de renners elkaar raakten. Op het laatste stuk naar de finish bleek Laporte echter het sterkste. Hij won vorige maand ook al een etappe in de Tour de France. Mick van Dijke was met een zevende plaats de beste Nederlander in Denemarken.

Voor Jumbo-Visma zijn het succesvolle dagen in het peloton. Vrijdag was de Nederlandse formatie in Utrecht de snelste in de ploegentijdrit van de Vuelta a España. Omdat Robert Gesink als eerste renner van Jumbo over de meet ging, is hij de drager van de rode leiderstrui.