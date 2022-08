Voor Robert Gesink is dit zijn 21e grote ronde. Alejandro Valverde, die na dit seizoen afzwaait, is al voor de 32e keer begonnen aan de Giro, Tour of Vuelta. De pas negentienjarige Juan Ayuso is een van de renners die in deze Vuelta debuteert in een drieweekse rittenkoers. Ayuso zag het levenslicht toen Valverde neoprof was.